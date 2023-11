Un hockeyeur ramené à la vie par ses trois amis

Luc Raby, accompagnés de ses coéquipiers, amis et «sauveurs» Robert Perrier, Jean-Pierre Pesant et Pierre Tremblay. (Etienne Ranger/Le Droit )

Chaque jeudi après-midi, ils sont une vingtaine de retraités à se réunir à Buckingham, dans l’est de Gatineau, pour pratiquer leur sport favori ensemble. Les Tamalou foulent la glace pour le plaisir. Le 9 octobre, Luc Raby, un homme pourtant actif et en bonne santé, n’a pas été capable de terminer sa deuxième présence sur la patinoire. Un brouillard dans les yeux et puis plus rien. Il s’est effondré. «Je n’ai aucun souvenir de ce qui s’est passé après être tombé», dit-il.

Il avait consulté le médecin pour des vertiges et des chutes de pression survenus en 2022 lors de ses matches de hockey et attendait qu’on lui fixe un rendez-vous pour un électrocardiogramme d’effort, mais sinon, aucun signe ne laissait présager la venue d’un arrêt cardiaque.

Quand le principal concerné s’est affaissé sur la glace, certains coéquipiers ont cru qu’il avait eu simplement le souffle coupé. Pierre Villeneuve, un ancien policier à la Ville de Gatineau, s’est approché et a bien compris que quelque chose clochait. «Le gardien m’a dit qu’il était tombé tout seul. Je suis arrivé à côté. Les gars l’avaient levé un peu. Il n’avait pas perdu le souffle. Il était en train de faire un arrêt cardiaque. Il n’avait plus de pouls», raconte M. Tremblay.

La réanimation à relais

Avec son ami Jean-Pierre Pesant, un ancien militaire, M. Tremblay a débuté les manoeuvres de réanimation. Le mot d’ordre a été immédiatement donné d’appeler le 9-1-1 et de courir chercher le défibrillateur. Robert Perrier, un autre policier à la retraite, a pris le relais dans les manoeuvres de réanimation. «Il avait les yeux clairs, clairs. De vraies billes blanches», se rappelle M. Perrier qui dit avoir dû planter ses patins «bien droits» dans la glace afin de réussir à faire les massages cardiaques comme il se doit, après avoir constaté qu’il glissait sur la surface glacée en tentant de sauver son ami.

C’est au bout d’environ trois ou quatre minutes, quand le défibrillateur a donné le signal d’envoyer une deuxième décharge, que Luc Raby est revenu à la vie. «À un moment donné, j’ai appuyé sur le bouton et tu as commencé à voir la lumière. Tu as levé dans les airs et tes yeux sont revenus», raconte M. Perrier en dégainant un rire de victoire, tout en tapant dans la main de Luc Raby.

Luc Raby a vécu un moment fort en émotions, plus tôt cette semaine, quand il est retourné voir ses coéquipiers des Tamalou pour la première fois depuis l'événement du 9 octobre dernier. (Etienne Ranger/Le Droit )

Les coéquipiers ont poursuivi leur travail jusqu’à l’arrivée des paramédics qui sont débarqués sur les lieux quelques minutes plus tard. «Quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont pris le relais. Il y avait toute la gang de gars sur la glace. C’était assez émotif», lance Pierre Tremblay.

«Une partie parfaite»

De l’avis de la cardiologue, s’il n’y avait pas eu de défibrillateur sur les lieux et si les membres de l’équipe n’avaient pas été autant proactifs, Luc Raby serait possiblement mort ce jour-là ou il aurait subi d’importantes séquelles. «Je leur dois beaucoup. Sans eux, je n’étais plus là. J’étais fini», confie ce dernier qui a encore de la difficulté à contenir ses larmes en racontant l’histoire. Il se remet aujourd’hui d’un sextuple pontage coronarien subi à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

«Tout a bien fonctionné. D’après moi, c’était vraiment la partie parfaite. On était une grosse gang pour aider. On est chanceux que ce soit arrivé dans un groupe», image Jean-Pierre Pesant.

France Dumouchel, l’épouse de M. Raby, voue une admiration pour les trois hommes qui ont permis à son mari de survivre à la mort.

«Ce sont ses filles, toutes les deux dans la trentaine, qui sont reconnaissantes, note-t-elle. Elles ont leur père. Sans eux, il ne serait pas là. On aurait pu avoir une tout autre histoire.»

Les quatre coéquipiers des Tamalou souhaitent sensibiliser les autres adeptes de hockey à l’importance du défibrillateur et des manoeuvres de réanimation.

«Certaines personnes n’ont pas touché à leur RCR depuis 20 ans. C’est bon de rafraîchir les manoeuvres de réanimation et c’est important de se familiariser avec les différents systèmes de défibrillateur. Informez-vous où sont les défibrillateurs dans les arénas. Il ne faut pas attendre que quelque chose arrive pour savoir où est la machine ou savoir comment ça marche», souligne Jean-Pierre Pesant.