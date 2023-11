Développement territorial: plaidoyer pour l’expertise des urbanistes

Pier-Luc Dufour est urbaniste depuis 2019. Il conseille une douzaine de municipalités à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais une fois ses recommandations émises, les élus décident de ce qu’ils en feront. Bien souvent, ces suggestions ne sont pas vraiment prises en compte.

«Les élus ne sont pas mal intentionnés, mais dans la région, par exemple Saint-Ambroise, Saint-Honoré, Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien ou Roberval, ce sont toutes des villes qui ont un développement appréciable qui n’ont pas d’urbaniste pour pousser des principes de base sur l’étalement ou sur la cohérence du développement urbain», explique-t-il.

Pier-Luc Dufour, le directeur de Forum - service d'urbanisme pratique au privé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. (Mariane L. St-Gelais/Le Quotidien)

Pour le jeune professionnel, il est clair qu’il devrait y avoir des actes réservés, comme on le voit, par exemple, pour les notaires ou les avocats. Parce que si le titre d’urbaniste est protégé en vertu du Code des professions du Québec, il ne contient pas d’actes réservés.

«Actuellement, au Québec, il y a les orientations gouvernementales, ensuite les MRC vont établir le schéma d’aménagement avec des normes et quand on descend à l’échelle de la municipalité, tu as la planification avec le plan d’urbanisme et les règlements de zonage, de construction, d’aménagement d’ensemble et autres. Ce sont les règlements qui s’appliquent au niveau citoyen. Tous ces documents-là, n’importe qui à l’emploi de la municipalité peut les modifier et les signer. Alors ça peut être le directeur général d’une petite municipalité qui a besoin d’un lousse dans son plan de zonage. C’est aberrant», explique Pier-Luc Dufour.

Le logement, le transport actif et la mobilité sont des réflexions qu'amènent les urbanistes. En photo, le Cégep de Chicoutimi. (Jeannot Lévesque/Le Quotidien)

L’homme croit qu’il faut tracer une ligne pour s’assurer que le développement des municipalités soit fait de manière harmonieuse, d’autant plus que le gouvernement Legault est en train de planifier une stratégie d’aménagement.

Le président de l’Ordre, Sylvain Gariépy, est du même avis. «C’est notre position depuis une trentaine d’années, indique-t-il, tout en avouant que le combat n’a pas toujours été mené avec énormément d’ardeur au cours des trois dernières décennies. Mais depuis un an, nous avons eu trois rencontres significatives, dont deux avec la ministre Sonia Lebel. Oui, il y a une écoute, mais nous savons qu’il y a beaucoup de travail à faire encore.»

À titre d’exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 24 urbanistes, dont six à la Ville de Saguenay. Il y en a deux à Alma et un à Métabetchouan-Lac-à-La-Croix ainsi qu’à Saint-Bruno. On en compte également un à la MRC du Fjord-du-Saguenay et un à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

Et sur ces 24 urbanistes, le quart a ralenti ses activités en raison de la retraite qui approche.

«Il ne faut pas penser que c’est seulement en région ou dans les petites municipalités qu’il y en a moins. Montréal ne paye pas les cotisations de ses urbanistes. Ce sont donc des conseillers en aménagement», spécifie Sylvain Gariépy. Il ajoute qu’il y a un manque à gagner, particulièrement dans l’est du Québec.

Sylvain Gariépy, président de l'Ordre des urbanistes du Québec (OUQ). (Ordre des urbanistes du Québec)

Directrice du Centre de recherche en aménagement et développement à l’Université Laval, Geneviève Cloutier tient tout de même à souligner qu’au sein des instances gouvernementales, on retrouve des aménagistes. «Ce sont des ressources compétentes qui peuvent avoir le même rôle que les urbanistes. Les aménagistes peuvent aussi faire des formations en continu, au cours de leur carrière.»

À la différence des urbanistes, les aménagistes ne sont pas membres d’un ordre, ajoute la professeure. «Adhérer à l’ordre, c’est signer un engagement. L’urbaniste a une responsabilité sociale et éthique avec un code de déontologie. Dans son cas, la formation continue est obligatoire.»

Une profession méconnue

Pier-Luc Dufour croit que sa profession doit être mieux connue et que son ordre pourrait commencer par organiser des tournées régionales pour expliquer leur travail aux décideurs municipaux.

«Une multitude de décisions ont un lien avec l’urbanisme. Par exemple, pour embellir les entrées dans les villages, il y a eu beaucoup de plantations d’arbres dans les dernières années, mais les déneigeurs n’aiment pas ça parce que les arbres compliquent leur travail. Alors, là, si à l’interne les élus ne prennent que cette opinion, d’autres enjeux sont écartés parce que personne ne les conseille», explique le professionnel.

Sylvain Gariépy mentionne pour sa part que les urbanistes doivent être écoutés pour de grands projets comme le troisième lien ou le tramway à Québec, des décisions qui auront un impact sur la population pour les 50, voire 100 prochaines années.

«On comprend que le politique a le pouvoir de décider, mais si l’urbanisme était plus pris en compte, on aurait des décisions pérennes et on a l’expertise.» — Sylvain Gariépy, président de l'Ordre des urbanistes du Québec

Geneviève Cloutier pousse aussi la réflexion. Elle croit qu’il faut valoriser le territoire. «Peu importe les règlements ou les actes réservés, si quelqu’un veut passer par-dessus, il va trouver la ruse. Alors, ce qu’il faut, c’est de valoriser notre territoire. Si, comme société, nous disons que nous ne voulons pas d’exploitation de gaz chez nous, il n’y en aura pas.»

Celle qui enseigne à l’École supérieure d’aménagement du territoire a l’impression que les Québécois s’intéressent davantage au développement du territoire pour faire face aux nombreuses crises. «Ce qui manque, c’est la compréhension des interactions entre chaque aspect. Notre domaine est au cœur de tout, le développement industriel, le transport de marchandises, l’agriculture, tout.»