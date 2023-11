Vivre-ensemble en maisons mobiles

Les parcs de maisons mobiles n’ont pas eu la vie facile à travers les années. Les nombreuses évictions de masse ont déplacé des centaines de famille un peu partout sur le territoire, bien contre leur gré.

Mais bon an, mal an, une soixantaine de maisons mobiles, situées à Château-Richer, continuent de profiter de leur petit coin de terrain, sans aucune crainte de recevoir un avis d’éviction dans leur boîte aux lettres.

«On est une coop, personne ne peut nous mettre dehors. Si on vend, tout le monde doit décider de vendre», lance Michel Perron, cofondateur de la coopérative.

Michel et Francine Perron, devant les diverses maisons mobiles qui composent la coopérative. (Erick Labbé/Le Soleil)

Seulement deux coopératives de maisons mobiles sont inscrites à la Fédération des coopératives d’habitation de Québec et Chaudière-Appalaches: celle de la Côte-de-Beaupré et celle de Lévis.

Ce n’est pas pour rien. Bâtir une coopérative d’habitation demande de la patience, prévient Sandra Turgeon, directrice générale de la Confédération québécoise des coopératives d’habitation.

Elle explique que le manque de popularité des coopératives de maisons mobiles a freiné l’instauration d’un programme de financement en bonne et due forme.

Contrairement aux coopératives locatives ou de propriétaires.

«L’enjeu d’acquisition de terrain est un gros défi, car une coop de maisons mobiles, il n’y a pas de programme pour ça. Il faut que [ceux qui désirent fonder une coopérative de maisons mobiles] s’organisent avec leurs propres moyens.»

Il s’agit d’une des raisons pour lesquelles le concept revient sur la table de Mme Turgeon, mais ne se concrétise pas.

Sur la Côte-de-Beaupré, les fondateurs de la Coopérative de maisons mobiles du Château assurent toutefois que le jeu en vaut la chandelle.

La petite histoire

Au début des années 1980, Michel Perron et sa femme Francine, entre autres, décident de prendre en main la gestion du terrain privé en bordure du boulevard Sainte-Anne où était installée une dizaine de maisons mobiles.

La faillite d’un premier propriétaire et l’attitude d’un deuxième ont inspiré les résidents à regarder les autres options qui s’offraient à eux.

«La coop est arrivée par la bande. Le propriétaire en demandait trop et n’en faisait pas assez», se rappelle Michel Perron, assis à la table de la maison 58, aux côtés de sa femme, Francine.

Mais l’affaire n’a pas plu à tous. «Ce n’était pas tellement populaire», admet cette dernière.

«La chicane a pogné. Treize maisons sont sorties», ajoute son mari.

Michel et Francine souhaiteraient voir de plus en plus de jeunes têtes s’intégrer à leur coopérative. Mais ils l’admettent: «il faut comprendre ce qu’est une coop».

«Vivre en coopérative est un mode de vie, tranche également Sandra Turgeon. C’est sûr que ça ne convient pas à tout le monde. Mais ceux qui essaient et qui aiment ça, habituellement, ils l’adoptent et restent longtemps. Car c’est vraiment une communauté qui se développe et c’est vraiment intéressant pour l’entraide.»

Trois ans plus tard, en 1983, la coopérative de maisons mobiles du Château a pris son envol. Le terrain appartient à la coopérative depuis 40 ans et les maisons, aux résidents.

Une photo d'archive lors de la commémoration de la coopérative de maisons mobiles du Château en 1983. (Photo fournie)

Le tout, à but non lucratif, précise M. Perron. «Nous, on ne fait pas ça pour faire de l’argent. On fait ça pour en sauver.»

Un 500$ doit être versé au départ dans le Fond de la coopérative, puis une part sociale mensuelle de 125$ pour occuper le terrain. Ce qui inclut les services d’égout, de déneigement, de cueillette des ordures et tout autre besoin de base pour les résidents.

Le compromis hybride

D’un condo dans Montcalm à une maison-mobile de Château-Richer avec son chien, Pierre Belley a élu domicile dans la deuxième rue du parc il y a trois ans.

«C’est tout un changement d’environnement. Je suis sorti en catastrophe en janvier [2020] à cause d’une séparation. J’adore l’endroit où je reste maintenant. J’arrive, et des fois, mon voisin me laisse des plats sur la table. C’est une belle chimie.»

Pierre Belley ne voulais pas faire de compromis. Pas question d'abandonner Marley. (Erick Labbé/Le Soleil)

En plus de la rareté des logements, plusieurs interdisent les animaux.

«Il fallait que je trouve quelque chose pour garder mon chien. Mais il n’y avait rien en appartement. Les condos non plus.»

Et pas question d’aller dans un parc de maisons mobiles privé, ajoute-t-il.

«Si tu loues un terrain, tu gaspilles ton argent. Et si [le propriétaire] décide de fermer le parc, il va te dire de prendre ta maison et de t’en aller avec. Et c’est arrivé souvent. Ici, ça ne peut pas nous arriver. Nous sommes propriétaires à 1/61 du terrain.»

Les résidents des maisons mobiles du Château, numérotées de 1 à 63, souhaiteraient voir plus d'adresse civique s'ajouter à la leur. (Erick Labbé/Le Soleil)

Pierre Belley a payé 115 000$ pour sa maison mobile. Un 4 et demie de 995 pieds carrés, bâti en 1974, mais bien entretenu au fil des années.

Sur Centris, le prix moyen des maisons mobiles se situait à 160 000$ en juin dernier.

«Quand une maison est à vendre, elle ne le reste pas longtemps.»

Un voeu pour les familles

Alors que plusieurs familles déplorent le manque d’accès à une propriété à un prix raisonnable, les jeunes parents se comptent sur une main dans le parc du Château.

«On dirait que les maisons mobiles c’est tellement tabou que les gens n’y pensent même pas. Ils ne pensent même pas au [bas] coût. Et même si la maison mobile est maganée, tu peux la changer et en mettre une flambant neuve. Et tu choisis la grandeur», lance Line Beaulieu. Mère de deux jeunes adolescentes, elle a passé presque toute sa vie dans la Coopérative du Château et fait également partie du conseil d’administration.

Line Beaulieu accompagnée d'une de ses deux filles, Émilie. (Erick Labbé/Le Soleil)

Avant de changer de carrière, Mme Beaulieu était l’éducatrice en garderie des enfants de la communauté. «Ici, tu peux faire confiance à tout le monde. C’est sécuritaire pour les enfants.»

Tout comme sa population, le parc vieillit. «Il y a énormément de retraités. Mais avant, c’était juste ça, des familles.»

Autour de la table, les résidents sont unanimes: ils veulent revoir de jeunes familles s’installer pour maintenir la coopérative.

«Plusieurs vont vendre et ça va se renouveler. Mais le ratio est encore bas pour les jeunes. On aimerait avoir du sang neuf qui s’implique», lance Pierre Belley.