Une enquête publique pour faire la lumière sur la mort d’Eduardo Malpica

«Aujourd’hui, un an plus tard, nous n’avons pas plus de réponses que nous en avions le jour 1 de la disparition d’Eduardo, sauf que nous savons maintenant qu’il était mort depuis le début», estime Mme Dugas. «C’est pourquoi nous demandons au coroner en chef du Québec, Me Reno Bernier, la tenue d’une enquête publique sur les causes probables et les circonstances ayant mené à la disparition et à la mort d’Eduardo Malpica.»

«Appel à l’action citoyenne»

Les proches du défunt ont ainsi lancé une pétition en ligne et le site web justicepoureduardo.quebec.

«Les événements troublants s’étant déroulés dans la nuit du 25 au 26 décembre 2022 nécessitent des éclaircissements ainsi qu’une enquête publique. Il ne s’agit pas juste d’Eduardo, il s’agit d’enjeux sociaux qui doivent être pris au sérieux», poursuit la conjointe du disparu.

Plus particulièrement, l’initiative a trois principaux objectifs : «rétablir la confiance de la population québécoise en leurs institutions policières», «aborder le problème de la présence et de la banalisation de la violence dans les bars» et «réviser les pratiques […] et les législations pour que les Québécoises et Québécois sentent qu’ils peuvent sortir dans les bars sans craindre pour leur sécurité».

«On souhaitait souligner son anniversaire par un appel à l’action citoyenne, car on attend encore des réponses à tout ce qui est arrivé. On n’en aura peut-être pas, mais ce qu’on veut, c’est une action citoyenne aussi forte et vaste que nous l’avons connue il y a un an, jour pour jour, pour participer en grand nombre à la justice pour Eduardo», énonce pour sa part Valérie Delage, directrice générale du CS3R.

Une enquête critiquée

Stéphane Luce, fondateur et président de l’organisme Meurtre et Disparitions irrésolus du Québec (MDIQ), joint par ailleurs sa voix à celle des proches d’Eduardo Malpica pour demander une enquête publique. «Vous savez, un homme ou une femme adulte a le droit de disparaître, c’est la première chose qui passe dans la tête des enquêteurs, il peut être disparu de son propre gré», explique-t-il.

Stéphane Luce, fondateur et président de Meurtres et Disparitions irrésolus du Québec (MDIQ). (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

«Je pense que d’entendre un témoin dire qu’il était parti à Montréal et qu’il abandonnait sa famille, ça faisait leur affaire. Mais ce n’est pas comme ça qu’on mène une enquête. Il faut trouver la vérité, il ne faut pas supposer et se dire ‘’ce témoin-là, je le crois et on s’enligne là-dessus.’’ J’ai trouvé ça assez étrange, on est en 2023, on n’est plus en 1980.»

Une opinion à laquelle se rallie la conjointe d’Eduardo Malpica en traçant un parrallèle avec une autre disparition récente, celle de Jessy Duchesneau. «Comment ça se fait qu’au Québec, on puisse disparaître comme ça de la carte après avoir passé une soirée dans un bar?», s’interroge-t-elle.

«Parce que les enquêteurs n’ont jamais considéré les options qu’Eduardo aurait pu être mort ou que quelque chose lui était arrivé, ç'a été des mois de recherches totalement en vain», se désole Mme Dugas. «En me disant qu’Eduardo se cachait quelque part à Montréal, je me faisais dire ‘’on ne peut pas chercher quelqu’un qui ne veut pas se faire trouver’', donc on voit déjà le manque de sérieux et de motivation depuis le début.»

Selon elle, l’hypothèse que lui auraient soumise les policiers ne tient pas la route. «Tout ça me semble complètement invraisemblable. Je ne sais pas, est-ce que c’est de la mauvaise foi ou de l’incompétence? Je ne comprends pas honnêtement, c’est aussi la raison pour laquelle je veux une enquête publique indépendante.»

Préserver sa mémoire

«Déjà un an que nos vies ont été bouleversées par la disparition de notre collègue et ami Eduardo. Autant l’événement nous paraît encore improbable, surréaliste, hors du commun, autant cet anniversaire ravive très fort l’intensité de ce moment tragique. Un an qui nous paraît à peine quelques semaines tant la présence d’Eduardo parmi nous est encore si vive», témoigne Valérie Delage du CS3R.

«Modèle d’intégrité et d’indignation pacifique, Eduardo habite à jamais nos cœurs et nos âmes de militants et de militantes. On s’efforce d’entretenir bien vivante l’inspiration insufflée par cet homme doux, bienveillant, respectueux et érudit.»

Différentes initiatives ont été mises en place pour honorer la mémoire de M. Malpica. Le CS3R a annoncé qu’une microbibliothèque à son nom sera inaugurée devant les bureaux de l’organisme. De son côté, le Collège Laflèche lance également une bourse portant le nom du défunt qui sera remise annuellement à un élève s’étant démarqué par son engagement et son implication.