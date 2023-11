«Sale arabe, dégage d’ici!»: l’auteure d’une agression contre un chauffeur de taxi déclarée coupable

Sara Terzini, 33 ans, a été reconnue coupable de voie de fait causant des lésions et voie de faits armée contre un chauffeur de taxi.

Sara Terzini, 33 ans, a été reconnue coupable de voie de fait causant des lésions et voie de fait armé. Selon le procureur de la couronne Fabien Villemaire, elle a proféré des propos haineux et racistes lorsqu’elle a agressé un chauffeur de taxi le 15 décembre 2022.

Vers 7h du matin, le chauffeur, stationné dans une rue de Québec, se fait interpeller par Mme Terzini. «Sale arabe! Criss de n*! Qu’est-ce que vous faites ici? Dégage! je suis raciste, moi, dégage d’ici!», lui crie-t-elle.

Le chauffeur de taxi déplace son véhicule pour s’éloigner de la conductrice vindicative.

Après s’être stationnée à proximité, la femme débarque de son véhicule et se met à frapper le taxi avec ses poings. Elle va ensuite chercher une barre de métal et frappe le capot du véhicule. Lorsque l’homme sort de sa voiture, l’accusée lui assène des coups avec l’outil en fer.

La victime est capable d’agripper la barre lors du premier coup dirigé vers lui. Les deux tombent au sol et s’en suit une altercation physique.

L’homme réussit à immobiliser la femme. Cette dernière prend toutefois la fuite. Quelques moments plus tard, elle est arrêtée par les policiers.

La victime a subi plusieurs blessures, incluant des coupures au visage et à la main gauche. Après l’agression, le chauffeur de taxi avait une bosse au côté droit de son visage et de la douleur au bassin, détaille Me Villemaire.

Aucun souvenir de l’événement

«L’accusée n’a pas de souvenir de l’événement en raison de son état d’intoxication», indique Myralie Roussin, avocate de la défense.

Au terme d’un court procès par admission, Sara Terzini a été déclarée coupable. Elle doit revenir au palais de justice le 11 mars 2024.

La couronne va demander une peine de détention en raison du caractère haineux de l’agression qui aurait été commise en raison d’un préjugé sur la race.

La défense va contester en plaidant que ses propos ont dépassé sa pensée et qu’il s’agit d’un crime lié à la consommation.