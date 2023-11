Duclos refuse de dire si le fédéral paierait pour des matchs présaison de la LNH

Jean-Yves Duclos est député de la circonscription fédéral de Québec et ministre canadien des Services publics et de l’Approvisionnement. (Erick Labbé/Le Soleil)

En tout cas, pas tant que la question ne lui sera pas posée par les autorités impliquées.

Le gouvernement québécois de François Legault, par le biais de son ministre des Finances, Eric Girard, a annoncé, le 14 novembre, une subvention de 5 à 7 millions $ pour Gestev. La filiale de Québecor organisera et présentera cinq jours du camp d’entraînement préparatoire des Kings de Los Angeles au Centre Vidéotron, en octobre 2024.

L’argent public servira à éponger le déficit de l’événement, entre autres en compensant les équipes pour la perte de revenus dans la vente de billets et les frais de transport, de séjour et de repas.

Deux matchs présaison contre les Bruins de Boston, le 3 octobre, et les Panthers de la Floride, le 5 octobre, auront lieu sur la glace de l’amphithéâtre de Limoilou, en plus de séances d’entraînement publiques pendant la semaine.

Le député fédéral de la circonscription de Québec, Jean-Yves Duclos, qui est aussi ministre canadien des Services publics et de l’Approvisionnement, n’a pas voulu indiquer vendredi si son gouvernement irait de l’avant avec un geste similaire.

Mais le plus parlant de sa réponse a été les quelques secondes de réflexion qu’il a dû prendre avant de s’exprimer.

«On ne m’a pas posé officiellement la question. Je n’ai pas rencontré M. Bettman [commissaire de la LNH] et je n’ai pas rencontré quelque autre personne qui m’a fait une telle demande. Je ne répondrai pas à la demande, comme elle n’a pas été formulée», a fini par commenter M. Duclos, en marge d’une conférence de presse à Québec.

Les Kings vont dépenser à Québec

Sans applaudir la subvention contestée de son gouvernement, Martine Biron se réjouit pour sa part des retombées économiques qu’apporteront les deux matchs hors concours de la LNH présentés à Québec, l’automne prochain.

Quelques-uns de ses collègues élus de la Coalition avenir Québec (CAQ) ont effectué des sorties en règle, cette semaine, contre la fameuse subvention pilotée par le ministre des Finances du Québec, Eric Girard.

Martine Biron et Jean-Yves Duclos effectuaient une annonce commune, vendredi. (Erick Labbé/Le Soleil)

La ministre Biron, aussi députée de la circonscription Chutes-de-la-Chaudière, sur la Rive-Sud de Québec, ne s’était pas officiellement rangée dans un camp ou l’autre, dans les derniers jours. Elle avait tout au plus indiqué que «ce serait une bonne chose pour tous les partisans de hockey s’il y avait une nouvelle équipe [d’expansion] qui arrivait» à Québec.

Vendredi, Mme Biron a reconnu ne pas être une grande amatrice de hockey. «Je ne suis pas ça», a-t-elle admis.

«Mais je pense que ça va être agréable en octobre prochain. Écoutez. Le budget du Québec, c’est 150 milliards $ par année. Il y a des Mosaïcultures, différentes activités culturelles, sportives, etc. Le hockey, il y a beaucoup de monde qui aime ça et je suis certaine qu’il y en a qui vont y aller», a commenté la ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, aussi ministre responsable de la Condition féminine.

Selon elle, les retombées économiques de l’événement s’avéreront positives pour la région.

«J’ai l’impression que les gens qui vont venir ici, les Kings ou autres, ils vont être à Québec et vont dépenser de l’argent à Québec. Ils vont être dans le Petit-Champlain. On va avoir toutes sortes d’activités et ça va être une semaine de hockey très agréable à Québec, à l’automne», a résumé Mme Biron.