De Gatineau à Granby, l’itinérance plus visible que jamais

Cet été, l'itinérance a été plus visible que jamais à Granby (Alain Dion/Archives La Voix de l'Est)

Ces données ont été partagées avec les 140 participants du Forum sur l’itinérance, qui se tient toute la journée à l’Hôtel Castel, à Granby. C’est Marie-Ève Théberge, conseillère au développement social à la Ville de Granby, qui en a dévoilé les détails, vendredi matin.

Marie-Ève Théberge, conseillère au développement social à la Ville de Granby (Jonathan St-Germain/Fournie Ville de Granby)

L’augmentation du phénomène en Estrie s’appuie des dénombrements de personnes sans-abri et de personnes utilisant les ressources d’hébergement à Granby, Cowansville et Sherbrooke.

On parle de près de 60 personnes en Estrie pour l’itinérance visible. Celle plus insidieuse — l’itinérance cachée — concerne actuellement de 100 à 150 personnes en Estrie.

Un objectif zéro itinérance à Granby

En ouverture de ce premier forum sur l’itinérance à Granby, la mairesse Julie Bourdon a rappelé qu’ultimement, l’objectif de l’événement était d’arriver à s’entendre autour de solutions «innovantes».

«Donnons-nous l’objectif de mettre fin à l’itinérance», a-t-elle dit, tout en précisant qu’elle est consciente que cela n’arrivera pas du jour au lendemain.

Julie Bourdon, mairesse de Granby, au forum sur l'itinérance (Jonathan St-Germain/Fournie Ville de Granby)

«Comme société, est-ce qu’on peut encore trouver acceptable qu’aujourd’hui des gens dorment dehors, est-ce qu’on peut trouver acceptable que des gens ne se sentant pas acceptés?», a ajouté la mairesse.

Mme Bourdon a rappelé qu’elle s’est rendue cet été sur les lieux de tolérance permettant aux personnes en situation d’itinérance d’installer temporairement leurs campements. «Ce sont nos frères, nos sœurs, des êtres humains. C’est important qu’on s’occupe d’eux», la mairesse rappelant que plusieurs d’entre eux travaillaient, et que le risque de côtoyer un jour l’itinérance est présent pour de nombreuses personnes.

Stéphane Tremblay, président-directeur général chez CIUSSS de l’Estrie – CHUS (Jonathan St-Germain/Fournie Ville de Granby)

Dans la foulée de Julie Bourdon, le président-directeur général chez CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Stéphane Tremblay a renchéri. «Même ailleurs qu’à Granby et Sherbrooke, on constate ailleurs en Estrie plus de fragilité et de vulnérabilité, même à Magog/Orford.»

Le PDG du CIUSSS s’est dit prêt à travailler à de nouvelles solutions: «Notre travail de collaboration avec les villes et les organismes ne fait que commencer.»