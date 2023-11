Jeu de la virgule: « inquiets », les physios sonnent l’alarme

Originaire de l’Europe, cette tendance a fait son apparition dans nos écoles. Elle consiste à faire pivoter la tête de quelqu’un en donnant une succession de coups secs à l’arrière de la nuque dans des directions opposées. Le mouvement ressemble à une virgule.

À Québec, une enseignante en a été victime, confirme Marie-Claude Lavoie, porte-parole du Centre de services scolaire de la Capitale. « C’est le seul cas qui a été porté à notre attention », ajoute-t-elle.

Pourtant, plusieurs élèves de Québec consultés par Le Soleil disent avoir vu ou entendu parler du jeu de la virgule. Des jeunes en auraient notamment été victimes à l’école secondaire Le Sommet.

« Ce qui m’inquiète, c’est la montée de cette tendance-là, note Edith Castonguay, présidente de la Fédération des cliniques de physiothérapie. C’est quelque chose qui est répandu au niveau des écoles secondaires. »

Dangers pour la santé physique

Les professionnels de la physiothérapie lancent un appel à la prudence. Le jeu de la virgule comporte des risques sérieux pour la santé des victimes.

« Ce sont des coups d’une assez grande force qui sont donnés par surprise, ce qui fait en sorte qu’il n’y a pas de réflexe de protection pour absorber le choc. Le risque associé à ça et les séquelles que ça peut amener, c’est inquiétant », affirme la présidente.

Selon les physiothérapeutes, le jeu de la virgule peut causer des blessures aux vertèbres cervicales, aux ligaments et aux muscles du cou. Il peut mener à des traumatismes crâniens ou d’autres lésions cérébrales, en plus de créer de la douleur et de l’inconfort chez la victime.

Dans certains cas, les jeunes visés sont penchés sur leur bureau lors de l’agression. L’impact du jeu de la virgule les pousse à se cogner la tête sur la table. Ce « double impact » peut causer des problèmes encore plus graves, prévient Edith Castonguay.

La prévention pour freiner la tendance

L’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ), la Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec (FCPQ) et l’Association québécoise de physiothérapie (AQP) souhaitent sensibiliser la population au phénomène.

« Plus on en parle, plus on va pouvoir prévenir le phénomène pour que ça arrête de prendre de l’ampleur », affirme Edith Castonguay.

Manon Dufresne, physiothérapeute et présidente de l’OPPQ, est du même avis. « Ce geste peut créer un mouvement qui dépasse les capacités normales de la colonne cervicale. Les conséquences physiologiques de ce qui est présenté comme un jeu doivent être connues », dit-elle.

Edith Castonguay invite toute personne qui est témoin de ce geste à le dénoncer. « Je ne pense pas qu’on devrait permettre ou approuver ce genre d’acte dans notre société. »

Les symptômes à surveiller

Une victime du jeu de la virgule devrait consulter un professionnel de la santé si elle ressent ou un plusieurs des symptômes suivants :

Mal de tête

Problème visuel

Étourdissement

Douleur à la colonne cervicale (tête et cou)

Restrictions dans la mobilité de la colonne cervicale

Lorsque non pris en charge, ces symptômes peuvent amener des séquelles à long terme.