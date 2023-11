Leur élimination est passée sur les ondes dans l’épisode de mercredi, dans la toute dernière semaine de l’émission dont la grande finale se tient dimanche.

Plusieurs téléspectateurs semblent déçus de ne pas voir le couple composé de Marie-Andrée et d’Anthony parmi les finalistes. Mais, pas eux.

Le couple aurait bien évidemment voulu s’y rendre, et pense qu’il y aurait mérité sa place, mais croit fortement que rien n’arrive pour rien dans la vie.

Ils se sont trouvés et c’est qui compte, pour eux. Ils reviennent tout juste de trois semaines ensemble, dans la maison des exclus, semaines dont certains moments ont été plus difficiles alors qu’ils ont visionné les émissions.

Marie-Andrée redoutait de se voir à l’écran. « C’est quand même bizarre de se voir à la télé... C’est comme quand tes amis prennent un vidéo de toi, et que tu te dis, ark ma voix! Et 30 heures de télé, c’est intense. Et moi, je m’énervais un peu. Si j’étais une téléspectatrice, je me serais énervée », confie-t-elle à l’autre bout du fil.

Marie-Andrée et Anthony ont été au Cap-Vert, en Afrique avec l'émission. (OD Andalousie/Courtoisie)

Mis à part leurs voix, les deux participants n’ont pas eu de mauvaises surprises et se sont tout de même amusés à regarder leur parcours à la télévision.

Si les deux participants pensent que le public a vu leur vrai visage, ils notent qu’ils ont certainement eu plus de moments positifs que ce qui a été montré à l’écran.

« C’est quand même moi à la télé, quand je vis une émotion, je la vis à 100 % et après on passe à autre chose. Mais j’ai eu des moments de positivisme à travers ça. » — Marie-Andrée

« Elle était de bonne humeur de temps à temps », ajoute à son tour Anthony en riant.

Il est vrai que les téléspectateurs ont pu voir la Chicoutimienne vivre des émotions fortes, surtout lors de déliriums. Si Marie-Andrée pensait être détestée du public, c’est toute une surprise qui l’attendait à sa sortie.

Selon les commentaires sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes se sont attachées à sa personnalité et au couple solide qu’elle forme avec Anthony. « Je suis vraiment surprise, je m’attendais à me faire tirer des roches. Je suis agréablement surprise et avec tout ce qui s’est passé hier, je trouve qu’on reçoit une belle vague d’amour », soutient l’infirmière.

Le couple compte passer le temps des Fêtes ensemble. (OD Andalousie/Courtoisie)

Anthony, lui, ne s’attendait pas à ce que sa douce soit détestée, mais est lui aussi étonné de voir que leur couple soit si bien ressorti à la télévision. Ils sont tous les deux reconnaissants de tout cet amour.

Marie-Andrée et Anthony assurent avoir apprécié leur séjour en Andalousie. L’infirmière aura beaucoup appris sur elle-même en vivant sa vulnérabilité à l’écran, elle qui admet que son parcours a été rocambolesque.

Les deux participants sont également très contents pour leurs amis Mia et Simon, ces derniers qui ont pris l’ultime place au voyage final. Peu importe qui seront les gagnants, Marie-Andrée et Anthony sont persuadés que tous ceux qui restent sont réellement en amour et seront contents pour eux.

Ces prochaines semaines, les amoureux prendront du temps pour eux de retour dans leur quotidien, avant de se revoir. « Assez rapidement, on veut intégrer la vie de l’autre », note le charpentier-menuisier.