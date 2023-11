Eduardo, pour toujours

Il y a un an, disparaissait à Trois-Rivières Eduardo Malpica, fier Québécois d'adoption et père de famille. (Courtoisie)

C’est dans les quartiers populaires de Lima, capitale du pays, que le jeune Eduardo forge sa vision du monde. Le Pérou est en proie à la guérilla et aux violences. Son père échange des devises dans les rues de la ville – des sols contre des dollars, – gagnant modestement sa vie, la risquant chaque jour un peu. Prisonnier d’un quotidien dépourvu d’horizon, le cambista devra se résoudre à l’exil.

Eduardo, sa sœur et sa mère devront attendre cinq ans avant que le père arrive à sécuriser leur venue au Canada, où il a trouvé refuge. À 17 ans, Eduardo atterrit ainsi dans l’automne montréalais, avec son espagnol maternel et quelques menus effets pour tout bagage.

Si l’omniprésence du danger a ponctué son enfance, l’esprit curieux du garçon n’en est sorti que grandi. Au bas de l’échelle, le jeune Malpica entame avec détermination le processus de francisation. L’immigrant apprivoise la langue et entreprend de faire le pont entre hier et demain, les études en guise de boussole.

D’abord un bac en science politique, puis une maîtrise en sociologie, sa bibliothèque devient le navire bigarré sur lequel il entend naviguer pour changer le monde. S’y côtoient ouvrages de philosophie, recueils de poésie, traités de sociologie, de politique, et de féminisme encore. L’intellectuel tient la barre, l’esprit grand ouvert.

«Citoyenneté, conflits et politique dans un contexte de post-violence et de « refondation de la démocratie » à Ayacucho, Pérou : le cas de l’Association nationale des familles des séquestrés, détenus et disparus du Pérou (ANFASEP)», titre le mémoire qu’il dépose en 2014 à l’UQAM. Il y est beaucoup question de justice et de réparation.

Eduardo Malpica s'est intégré à sa culture d'adoption en faisant notamment des études supérieures. (Courtoisie)

Eduardo chérit aussi son intimité et ses proches. La rédaction de son mémoire se fait dans l’ombre de la maladie de sa mère. Celle que le cancer finira par emporter aura été hospitalisée durant la plus grande partie de la dernière année de sa vie. À son chevet, Eduardo a assuré une présence de tous les jours.

L’amour s’invite également dans la vie du néo-Québécois. Main dans la main, Chloé et lui affectionnent les longues marches et les discussions sur le monde qu’il leur reste à changer. De l’union naîtra le petit Santiago.

Eduardo Malpica en famille. (Courtoisie)

Militant assumé, souverainiste et solidaire, le père de famille ambitionne de faire carrière en mettant son savoir au service de l’éducation. Eduardo le professeur.

Trois-Rivières campera le décor du nouveau départ. La jeune famille fait son nid dans une centenaire du quartier Saint-Philippe. Le collège Laflèche accueille son nouveau professeur de sociologie, le Comité de solidarité de Trois-Rivières son nouvel agent de communication, un pied dans deux univers, consommé par la soif toujours d’un monde meilleur.

Puis, un soir froid de novembre, tandis qu’il célébrait la conclusion d’un projet au Comité de solidarité, le destin rattrape Eduardo. Celui qui avait fui le danger des rues de Lima se retrouve mêlé à une scène de violence que captent les caméras du café-bar le Zénob, dans un Trois-Rivières autrement paisible.

Les témoins du moment livrent des versions divergentes de l’événement. Une chose demeure, Eduardo Malpica disparaît dans la nuit. Son corps sera repêché dans les eaux du fleuve, six mois plus tard, lui dont la phobie de l’eau était presque maladive. Le mauvais sort n’en était pas à un paradoxe près.

Plus jamais

Dans la centenaire du quartier Saint-Philippe, le choc initial et la tristesse ont laissé place à un rude vague à l’âme, confie Chloé Dugas – «c’est rough en ce moment». Le souvenir d’Eduardo se lit dans les mille et un détails du décor métissé. On devine le père également dans les traits du petit Santiago, orphelin à cinq ans à peine, projeté dans un deuil qu’il n’assimile qu’à moitié.

Si la veuve conjugue tranquillement avec le vide laissé par le disparu, les événements entourant la nuit du 25 au 26 novembre 2022 continuent de soulever son indignation.

Chloé Dugas apprivoise comme elle peut l'absence de son conjoint, Eduardo Malpica, disparu il a un an. (Olivier Croteau/Le Nouvelliste)

Celui qui avait fait de la lutte à l’injustice la trame de sa vie aura ironiquement conclu son parcours en illustrant que beaucoup reste à faire, estime Chloé Dugas. La jeune femme persiste à décrier le travail des enquêteurs chargés du dossier.

«Je ne sens pas qu’il y a eu de réels efforts de leur part pour retrouver Eduardo», maintient à ce jour la conjointe du disparu. Pire, les policiers ont soutenu tout du long qu’Eduardo était vivant et qu’il avait abandonné les siens, sous le coup d’une psychose ou d’un désir de tourner la page sur une vie qu’il ne l’intéressait plus, déplore l’endeuillée.

Un peu comme si elle voulait honorer sa mémoire, ou peut-être aussi pour que sa mort ne soit pas vaine, Chloé Dugas espère maintenant qu’une enquête publique puisse faire la lumière sur les événements ayant mené à l’irréparable et sur l’enquête qui s’en est suivie. Une demande formelle viendra bientôt en ce sens, tandis que la démarche doit être portée en partie par le Comité de solidarité de Trois-Rivières, où la disparition du collaborateur a laissé une profonde cicatrice.

Chloé Dugas et son fils Santiago, soudés dans le deuil. (Olivier Croteau/Le Nouvelliste)

Mme Dugas se désole de l’apparente banalisation de l’épisode de violence qui a marqué les derniers moments où Eduardo a peut-être été vu vivant. Elle dresse un parallèle avec la disparition récente de Jessy Duchesneau, à la sortie d’un bar de Québec. Dans un cas comme dans l’autre, le travail des policiers est questionné par la famille, expose-t-elle en se demandant si un protocole plus pointu ne devrait pas encadrer pareils événements.

Pendant que la Direction de la police de Trois-Rivières réitère qu’elle ne commente plus le dossier, Chloé Dugas continue d’exiger des réponses. Elle ne s’explique toujours pas que les autorités ne dressent pas de lien entre les événements survenus au Zénob et la disparition de son conjoint dans les heures, voire les minutes qui ont suivi.

«On ne saura peut-être jamais ce qui s’est passé, mais je ne peux pas accepter qu’on s’en lave les mains. Eduardo, ce n’est pas un lâche qui a abandonné sa famille. Sa psychologue est sortie de sa réserve pour dire qu’il n’avait pas un profil suicidaire, qu’il n’avait pas raison de se suicider... Ça n’a juste pas de sens, c’est quoi ça comme conclusion?» — Chloé Dugas, veuve d'Eduardo Malpica

La question de la jeune veuve reste en suspens dans la grisaille de novembre. On devine dans le silence qui perdure, l’écho subtil de la soif de justice qui anime toujours la mémoire du disparu.