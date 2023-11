18 mois de probation pour avoir planifié une tuerie de masse

Au cours de la prochaine année et demie, le jeune sera tenu de respecter plusieurs conditions, dont celle de ne pas posséder d’armes ni d’imitations d’armes et d’explosifs. Il ne pourra pas non plus utiliser de téléphone cellulaire, de tablette ni d’ordinateur portable, sauf à l’école ou à son travail. Il lui sera aussi interdit de se trouver à moins de 250 mètres de l’école Paul-Hubert. Il devra, de plus, se soumettre à un prélèvement d’ADN.

Fixation sur la tuerie de Columbine

Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés entre le 1er décembre 2022 et le 15 mars dernier. Pendant cette période, le garçon de 15 ans a fait part à des amis qu’il projetait une tuerie de masse dans leur école en se basant sur celle qui a eu lieu à l’école secondaire Columbine, le 20 avril 1999, à Littleton, au Colorado.

Lors d’une entrevue réalisée précédemment avec la procureure de la Couronne, le jeune inculpé «avait vraisemblablement une fixation sur cet événement-là». «Il en parlait fréquemment, a indiqué Me Florence Charlebois-Villeneuve. Il parlait des armes et des victimes. Il connaissait probablement tous les détails de cette tuerie-là.» Il disait à ses amis qu’il prévoyait perpétrer son acte sur l’heure du dîner à la cafétéria de son école en utilisant des armes et des bombes. La date qu’il avait ciblée était le 20 avril. Il avait d’ailleurs prévenu ses amis de ne pas se présenter à l’école cette journée-là.

La direction de l’école avait été avisée des intentions de l’élève par un courriel d’un parent. À la lumière des informations reçues, la direction avait décidé de rencontrer le jeune pour le confronter et, immédiatement, il avait avoué qu’il avait véritablement un plan pour commettre un attentat dans l’établissement. La direction avait alors porté plainte à la Sûreté du Québec, qui avait procédé à l’arrestation de l’adolescent le 15 mars. Il avait ensuite été formellement accusé devant le tribunal de la jeunesse.

L’accusé a été détenu dans un centre jeunesse à l’extérieur de la région jusqu’au 12 mai. Le 20 juillet, il a plaidé coupable. Comme il s’agit d’une personne mineure, son identité est protégée en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Recherches sur le dark web

Selon le résumé des faits rapporté par l’avocate, tout ce qu’il avait dit à ses amis a été corroboré par la perquisition informatique réalisée par les enquêteurs. Tant dans son historique de recherche que dans ses fichiers graphiques et ses vidéos, la preuve a été établie qu’il cherchait les plans de son école. Il possédait des centaines de fichiers graphiques d’armes et de mitraillettes.

Dans ses recherches sur le web, il voulait aussi savoir si le cuir était inflammable et connaître les conséquences pour un adolescent qui commet une tuerie au Canada. Sur le dark web, il avait visionné une vidéo réelle de quelques secondes de la tuerie de Columbine provenant d’une caméra de surveillance, où on voit des gens qui se font tuer. En revanche, il n’a jamais effectué de transactions et aucune arme ni bombe n’ont été trouvées à son domicile. Les parents ignoraient tout du plan meurtrier de leur fils.