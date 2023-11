Un pas de plus vers des déjeuners et dîners à petits prix à l’école

La saine alimentation scolaire au Canada a des croûtes à manger. Nous sommes le seul pays du G7 qui n’a pas développé un programme d’alimentation scolaire. Seulement 12 % des élèves mangent de la nourriture proposée par l’école. Le bilan au Québec ne fait pas meilleure figure. Près de 41 % des institutions scolaires n’offrent pas de repas et 200 000 élèves vivent une situation d’insécurité alimentaire.

Devant cette triste réalité, les organismes de la province doivent mettre les bouchées doubles pour que les enfants puissent manger à leur faim. On ne change pas le monde en faisant cavalier seul. C’est pourquoi plus de 200 personnes du milieu communautaire, dont Ricardo, ont participé au forum Bien manger à l’école, mercredi à Québec.

Les différents organismes ne travaillaient jamais véritablement tous ensemble. Chacun se concentrait principalement sur son mandat et ses communautés. Il faut dire qu’ils sont déjà bien occupés. Mais Ricardo Larrivée croit que c’est en travaillant main dans la main que les choses vont changer.

« C’est la première fois au Québec et peut-être même au Canada qu’autant d’intervenants participent à une telle réflexion. C’est ensemble qu’on peut faire une différence », a lancé le chef chouchou des Québécois.

Maëlle Brouillette est la coordonnatrice du Chantier pour un programme d’alimentation scolaire universel au Québec. (Yan Doublet/Le Soleil)

Ils ont élaboré un programme d’alimentation scolaire universel au Québec. « C’est un programme à frais partagés qui permettrait de nourrir tous les enfants sans égard à leur situation socio-économique », explique Maëlle Brouillette, coordonnatrice du Chantier pour un programme d’alimentation scolaire universel au Québec (PASUQ).

Une contribution serait demandée aux parents, à la hauteur de la capacité de payer de chaque famille, pour que les petits puissent manger déjeuner et dîner à l’école. Ceux dans le besoin pourraient y avoir recours gratuitement. Dans le cadre du programme, les repas seraient servis dans toutes les écoles du Québec et de manière équitable, indique Sylvie Bernier, championne olympique et présidente de la Table québécoise sur la saine alimentation.

La malbouffe est encore trop présente dans les écoles qui ont le privilège d’avoir une cafétéria. Plusieurs enfants arrivent également en classe le ventre vide. Il est donc prioritaire de servir de la nourriture saine, ajoute Mme Bernier.

La championne olympique Sylvie Bernier croit que l'on devrait servir des repas sains à l'école afin de développer très tôt de bonnes habitudes de vie. (Yan Doublet/Le Soleil)

Mais qu’est-ce qu’un repas sain? « Un repas sain comprend assez de protéines, animales ou végétales, pour te soutenir. Ça prend aussi beaucoup de fruits et de légumes. On en mange trop peu. Il faut également quelque chose qui te rend heureux, comme un petit dessert. Il faut que les enfants aient hâte d’aller manger », explique Ricardo.

À la recherche de financement gouvernemental

Les 200 intervenants étaient réunis, mercredi, pour ficeler le programme avant d’aller faire pression sur les autorités. Effectivement, le projet, si beau soit-il, ne peut prendre son envol sans un appui financier important de la part du gouvernement provincial.

Le coût du programme en question pourrait s’élever jusqu’à 1,7 milliard de dollars par année. Maëlle Brouilette s’empresse toutefois d’ajouter que ce calcul prend en compte plusieurs paramètres qui gonflent le prix, notamment l’aménagement de nouvelles cuisines dans les écoles ou même le salaire des employés de l’État qui travailleraient sur ce projet. Les contributions parentales pourraient aussi faire descendre le montant.

Mais reste que le gouvernement québécois doit ajouter des fonds à ce qu’il a déjà mis sur la table. Son aide financière est encore insuffisante. Celui-ci investit environ 67M$ dans l’alimentation scolaire, ce qui représente 38 sous par élève quotidiennement, affirme Mme Brouillette.

Bien qu’elle reconnaissance les efforts de Québec, elle souhaite que ce dernier embarque le projet.

Le Chantier pour un programme d’alimentation scolaire universel au Québec est toutefois déjà en constance communication avec les autorités publiques afin de travailler conjointement vers la mise en place du programme souhaitée par les divers organismes. Même le premier ministre à discuter avec Ricardo à ce sujet.

« Le gouvernement a envie de ça. Le premier ministre me l’a dit en personne. Il veut savoir ce dont on a besoin pour lancer ce projet. Nourrir les enfants c’est l’affaire de plusieurs ministères et de dizaines et dizaines d’organisations afin de créer un modèle québécois », mentionne le chef.

Mais est-ce que le gouvernement a les fonds nécessaires pour financer le projet? Les banques alimentaires manquent d’argents. Les différents organismes communautaires aussi. L’argent public est sollicité par beaucoup d’organisations. Ricardo pense toutefois que le programme d‘alimentation scolaire universel au Québec pour libérer une certaine pression sur certaines OBNL à la recherche d’argent.

« Tous les organismes pour l’alimentation scolaire existent parce qu’il y a un problème. Si tous les enfants mangeaient à leur faim, il n’y en aurait pas de Tablée des chefs ou de Club des petits déjeuners. Et ça serait une bonne affaire que personne n’ait besoin d’eux. Le programme pourrait faire en sorte que ces organisations n’existent plus et n’aient plus besoin d’argent. » — Ricardo Larrivée

Maëlle Brouillete se croise les doigts pour que le programme voit le jour et que tous les enfants aient au moins accès à un repas dans leur école dans un horizon de cinq à dix ans.

À court terme, les différents organismes peuvent soutenir les élèves vivant dans une situation d’insécurité alimentaire. Mais c’est une solution précaire. « Soutenir la faim est une mesure d’urgence. Nous devons passer ce stade pour embrasser une approche systématique de la saine alimentation scolaire. C’est l’idéal vers lequel on travaille », précise Sylvie Bernier.

Le gouvernement reste un joueur clé à convaincre pour mettre le projet sur les rails. Sans son appui, le programme d’alimentation scolaire universel au Québec ne reste qu’une bonne idée.