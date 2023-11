Pas d’école... mais du travail pendant la grève!

« Je ne pensais pas que ça allait marcher comme ça. Vraiment, wow ! », s’exclame Sandra Labrie, propriétaire du salon de Coiffure Excellence, situé au centre commercial Place Kennedy.

L’idée lui est venue samedi dernier. Malgré ses effets néfastes sur les jeunes en difficulté, soulève la coiffeuse, la grève est une bonne occasion de faire une pierre deux coups : atténuer ses problèmes de pénurie de main-d’œuvre et permettre aux jeunes de s’occuper.

Sur Facebook, Sandra Labrie publie un appel à tous. « Allô à vous parents et jeunes ados. Avec la grève qui arrive à grands pas, j’offre à vos jeunes ados de venir offrir leurs services au salon », écrit-elle.

Répondre au téléphone, accueillir la clientèle, faire le lavage, passer le balais, offrir du café et de l’eau : voilà les tâches qui sont demandées en échange d’une rémunération.

À sa grande surprise, la publication a fait boule de neige. En trois jours, elle a été partagée 40 fois. « Ça a vraiment fonctionné! Les gens se sont garrochés. J’ai été obligée de faire un triage », dit Sandra Labrie en entrevue avec Le Soleil.

Une coiffeuse accueille des ados dont les enseignants sont en grève. (Erick Labbé/Le Soleil)

L’initiative a plu autant aux parents qu’à leurs enfants, mentionne la coiffeuse. Dans la quarantaine de jeunes intéressés, seulement une poignée a pu être retenue.

Cependant, plusieurs adolescents pourraient être appelés à se présenter en renfort dans la semaine. « Ç'est le fun de voir l’intérêt des jeunes en grève à ne pas rester à la maison », se réjouit-elle.

Les écoles publiques sont fermées les 21, 22 et 23 novembre puisque les professeurs sont en grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. Si le litige ne se règle pas, la mobilisation pourrait se prolonger.

Un moyen de recruter

Sandra Labrie est propriétaire de son salon de coiffure depuis 27 ans. Les années depuis la pandémie ont été les pires en terme de recrutement. « Depuis octobre, je demande une assistante et je n’ai même pas de candidature, je n’ai pas de CV », déplore-t-elle.

Les conditions de travail des coiffeurs ne conviennent plus à la majorité des gens. « On travaille physiquement debout. On travaille les soirs de semaine. On fait des samedis. On dirait que les jeunes n’ont plus le désir d’avoir cet horaire », explique la propriétaire.

Cependant, il faut de la relève, dit-elle. En invitant ces adolescents à passer du temps dans un salon, Sandra Labrie espère éveiller une passion. « Pour ceux qui ne savent pas trop ce qu’ils veulent faire plus tard, ça peut aussi ouvrir des portes au niveau de la coiffure. »

S’ils aiment leur expérience, les jeunes seront invités à revenir travailler pendant la période des fêtes.