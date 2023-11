L’accusé du meurtre de Sainte-Anne-de-la-Rochelle déclaré apte à comparaître

Le domicile de l'accusé et de la victime a été analysé par des techniciens en scène de crime le 12 novembre. (Jean Roy/La Tribune)

Le dossier de Carl Gauthier-Beauregard, 39 ans, est brièvement revenu devant la cour le 20 novembre, à Granby.

Une évaluation a déterminé que l’homme souffrant de troubles psychotiques comprenait les causes de son arrestation et de son accusation du meurtre au 2e degré de Danielle Beauregard, 64 ans, indique le procureur au dossier, Me Kevin Mailhiot.

L'accusé Carl Gauthier-Beauregard.

Le tribunal a ensuite accepté que l’accusé subisse une autre évaluation psychiatrique, cette fois-ci afin d’évaluer sa responsabilité criminelle.

Son dossier doit revenir devant la cour à la fin de décembre. Me Jessica Chamberland défend M. Gauthier-Beauregard, qui reste détenu.

«Très perturbé»

L’état mental de l’accusé a été décrit comme «très perturbé» à la suite de son arrestation, le 11 novembre. Le meurtre pourrait avoir été commis plusieurs heures plus tôt.

Il s’en était déjà pris à sa mère, lui ayant proféré des menaces et l’ayant frappée en 2020. Il avait alors été trouvé non criminellement responsable.

Quatorze couteaux et épées, deux imitations d’armes, une carabine et un pistolet à plomb avaient été saisis à son domicile. M. Gauthier-Beauregard était alors sans antécédent judiciaire.

La Commission d’examen des troubles mentaux avait consenti à sa libération inconditionnelle l’année suivante, estimant qu’il ne représentait plus un risque important pour la sécurité du public.

Selon la Commission, il ne consommait plus de cannabis, une substance qui exacerbait ses idées délirantes.