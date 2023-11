TES Canada en mode séduction : 11 millions $ par année pour les communautés

La première des sessions d’information s’est ouverte à Shawinigan, mardi, sur le coup de 16 heures. TES Canada ira ensuite à la rencontre de la population, à Saint-Adelphe et Saint-Narcisse, les 27 et 28 novembre prochains. Un peu plus de 400 personnes seraient déjà inscrites aux différents événements. Le promoteur a fait vœu de rallier l’acceptabilité sociale à son projet, apte à soustraire 800 000 tonnes de GES du bilan québécois, soutient-il.

La présentation de la compagnie prend la forme de kiosques d’information à travers lesquels le public se promène et où les différents détails du projet sont mis de l’avant. Outre les redevances, on y aborde les aspects techniques et financiers du modèle d’affaires de TES Canada.

Il serait question d’environ 140 éoliennes, installées sur des terres agricoles. Rien n’est encore déterminé quant aux endroits précis ou aux municipalités susceptibles d’accueillir les infrastructures, sinon que le parc doit se déployer dans les MRC de Mékinac et des Chenaux. Des parcs de panneaux solaires doivent également prendre forme sur des terrains «zonés blancs», indique-t-on.

Des représentations sont prévues à court terme devant la Commission de protection du territoire agricole, souligne-t-on par ailleurs.

Plus de détails à venir.