L’argent comptant éliminé dès le 2 décembre au Centre Vidéotron

La compagnie responsable de la gestion de l’amphithéâtre, Québecor, en a fait l’annonce mardi après-midi. La décision rendra le service « plus fluide et efficace » pour sa clientèle.

L’organisation estime qu’elle pourra réduire les temps de transactions d’environ 80%. « Cette modernisation vers les paiements par carte ainsi que l’ajout du quasi double de caisses permettront de réduire les files d’attente », détaille-t-elle par voie de communiqué.

« Cette évolution s’inscrit dans un engagement de suivre les tendances internationales dans le domaine des installations de divertissement. Avec ce projet, le Centre Vidéotron joint les grands arénas du Canada et d’ailleurs dans le monde et promet une expérience encore plus agréable. »

— L'entreprise Québecor par voie de communiqué