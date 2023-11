Les maires de la région auraient fait mieux avec les 5 à 7 millions $, dit Marchand

L'entente entre le maire de Québec et le gouvernement du Québec était plus harmonieuse lors de cette rencontre de mars dernier entre Bruno Marchand, le premier ministre François Legault et le ministre régional Jonatan Julien. (Yan Doublet/Le Soleil)

Le maire de Québec n’a pas été consulté par le gouvernement du Québec dans ce dossier. Il n’était pas non plus présent lors de l’annonce de mardi dernier, mais ce n’est que parce qu’il était occupé ailleurs.

Mais selon M. Marchand, les autres maires de la région de Québec et lui auraient eu d’autres propositions qui auraient mieux servi la région.

« Si vous me demandez si avec 5 à 7 millions $, si j’avais parlé à M. Juneau [maire de Saint-Augustin], M. Pageau [L’Ancienne-Lorette], M. Couture [Stoneham], d’autres maires, M. Lehouillier [Lévis], est-ce qu’on aurait eu des projets pour 5 à 7 millions $ pour faire quelque chose d’encore plus profitable pour la région? Je pense qu’on aurait eu plusieurs propositions », a-t-il commenté, lundi.

Un fonds régional

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a annoncé que son gouvernement subventionnera à hauteur de 5 à 7 millions $ l’entreprise Gestev, une filiale de Québecor, pour organiser et réaliser la venue de l’équipe de la Ligue nationale de hockey de Los Angeles, les Kings, au Centre Vidéotron durant cinq jours de leur camp d’entraînement présaison, au début d’octobre 2024.

Le gouvernement mené par François Legault utilise le Fonds de la région de la Capitale-Nationale pour donner cette subvention dans un cadre normé, a révélé La Presse. Ce fonds régional sert d’ordinaire à des projets d’entreprises et d’organismes locaux sans but lucratif.

L’argent n’est toutefois pas pigé à même le fonds, mais y est plutôt ajouté, puis attribué à cet événement.

Québec solidaire estime même que cette situation s’apparente à « un détournement de fonds publics à des fins non légitimes » et demande une enquête de la Vérificatrice générale.

Une différence énorme

Le maire Marchand assure que sa position n’est « rien contre le hockey. Mais est-ce qu’avec 5 à 7 millions $, est-ce qu’on aurait pu faire autre chose? » se questionne-t-il à haute voix.

« En fonction des besoins, il y a un paquet d’enjeux en ce moment où les 5 à 7 millions $ feraient une différence énorme. Ce n’est pas juste en sécurité alimentaire, en transport, en développement économique, en innovation, on en fait déjà et on peut en faire encore plus », a souligné le maire Marchand.

Il ajoute par ailleurs que les redditions de compte pour une telle subvention semblent beaucoup moins exigeantes que celles que le gouvernement demande aux organismes qui bénéficient en temps normal du Fonds de la région de la Capitale-Nationale.

« Ce que j’entends des organismes, c’est ce que le gouvernement ne s’exige pas les mêmes redditions de compte qu’il leur exige. À la fois en reddition de compte financières, à la fois en dépôt de demande, à la fois en attente par rapport à pourquoi on fait une demande, qu’est-ce que ça va donner. Comme gouvernement, on a l’obligation de s’imposer ce qu’on demande aux autres, l’obligation d’être un modèle. Ne pas penser qu’on peut faire des choses qu’on ne demande pas aux autres », a affirmé le maire Marchand.