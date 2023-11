Une passion pour Casse-Noisette qui devient réalité

Emma participera au spectacle Casse-Noisette à titre de danseuse, ou plutôt de lieutenant-souris à Trois-Rivières les 16 et 17 décembre. (Amélie Houle)

Lecture du livre, écoute en boucle des films, mais surtout, spectatrice aux nombreux spectacles de Casse-Noisette, Emma a toujours eu un amour inconditionnel de ce ballet qui nous transporte au pays des neiges et au royaume des friandises depuis de nombreuses années.

À 11 ans, Emma ne sera toutefois pas qu’une simple spectatrice du spectacle Casse-Noisette de Ballet Ouest de Montréal cette année. La danseuse de l’école Odaci de Shawinigan y participera à titre de danseuse, ou plutôt de lieutenant-souris, à son plus grand bonheur.

«Je suis vraiment fière parce que c’est une grosse production et c’était un rêve pour moi. […] Je savais pas si j’allais avoir l’occasion de participer un jour, mais je voulais le faire, c’est comme un rêve qui se réalise», avoue-t-elle à un mois des représentations qui auront lieu les 16 et 17 décembre prochain à Trois-Rivières.

Un moment attendu

D’ailleurs, pour la jeune danseuse, ce moment tant attendu arrive deux ans plus tard que ce qu’elle aurait souhaité. C’est que la pandémie a retardé sa participation au spectacle qui est présenté seulement aux deux ans dans la région.

Lorsqu’elle a su toutefois que la production était de retour à Trois-Rivières cette année, il était évident pour Emma qu’elle allait y participer.

Avec plusieurs de ses amies danseuses, elle a donc tenté il y a quelques mois sa chance aux auditions qui ne se sont toutefois pas passées comme elle l’aurait souhaité.

«On était plusieurs, on passait par petits groupes d’environ 50 personnes par groupe d’âge. Mais quand on a commencé la chorégraphie, je ne savais pas trop quoi faire, on devait l’apprendre sur place en 30 minutes environ.» — Emma

Si elle est sortie la mine basse de cette audition, c’est toutefois tout le contraire qui l’attendait quelques heures plus tard, puisqu’elle a finalement été sélectionnée pour prendre part à la production.

«Ç'a été difficile, mais ça m’a permis d’apprendre sur mes forces et ma capacité à me relever. C’était encore plus une fierté.»

Une production d’envergure

Bien que l’expérience en soi est un rêve pour la jeune Emma, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une production d’envergure. En effet, tout comme elle, ce sont près de 125 danseurs de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Montréal qui prendront part au spectacle de Noël.

La charge de travail est d’ailleurs grande, alors que depuis plusieurs semaines déjà, les répétitions sont commencées pour les danseurs de la région qui se grefferont par la suite aux danseurs professionnels de Montréal.

Et lorsqu’il est question de pratique, Emma n’a pas froid aux yeux. En plus de la pratique en semaine et de ses cours de danse réguliers, elle n’hésite pas à poursuivre une fois à la maison.

«Ce n’est pas vraiment difficile, mais oui il y a des choses à pratiquer, mais comme je pratique avec la musique à la maison, c’est facile. Ils demandent que je me pratique à la maison au moins une fois par semaine, mais des fois je le fais aussi plus souvent. On a juste la bataille à faire sur la scène, donc c’est pas très long, mais c’est beaucoup à apprendre quand même parce que c’est une bataille.»

Loin d’être nerveuse, c’est d’ailleurs plutôt la fébrilité qui gagne la jeune fille à un mois du grand jour.

«Si j’ai l’opportunité, j’aimerais le refaire», conclut d’ailleurs Emma, les étoiles dans les yeux.

