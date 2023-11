« Toutes les résidences devraient avoir un Laurent »

Fin d’après-midi, il fait déjà noir dehors. À travers la grande vitre qui donne sur la rue, on voit les enfants se balancer dans la cour de l’école située en face.

Mais l’action ne manque pas non plus à l’intérieur de la salle à manger de la résidence pour aînés Les Jardins Le Flandre, à Limoilou. Ça grouille d’activités. C’est l’heure du souper.

À travers les têtes blanches, assises tranquillement aux tables, et les uniformes noirs des serveurs qui vont et viennent chargés d’assiettes, un petit bonhomme se faufile.

Laurent Hudon dessert ceux des 148 résidents qui prennent le repas dans la salle à manger du rez-de-chaussée.

Le garçon a sept ans. Huit, maintenant. Sa fête est ce samedi.

Ses nouveaux amis s’appellent Georgette, Jean-Claude, Firmin, Murielle, Henriette, Zéphirin. Ils habitent la résidence pour aînés autonomes voisine de l’hôpital Saint-François-d’Assise, à Québec. Lui va à l’école de la Grande-Hermine, juste à côté, en deuxième année.

La plus vieille résidente a 102 ans. Deux autres sont centenaires.

Un remède à l’ennui

« Je suis très contente quand il est là. Parce que je m’ennuie, toute seule. Mes yeux s’en vont, alors je m’ennuie encore plus. J’ai des enfants et des petits-enfants, alors quand je vois le petit, ça me fait du bien », confie Pierrette St-Hilaire, de sa voix douce.

Le Soleil a appris à Mme St-Hilaire que Laurent n’est pas le fils d’un employé de la cuisine. Il est là de son propre chef. La dame est encore plus impressionnée.

Laurent à la table de Pierrette St-Hilaire et Georgette Deschênes. (Erick Labbé/Le Soleil)

« Il est tout petit. Il est gentil à part ça. Je l’adore », ajoute-t-elle, résumant le sentiment général autour.

Sa mère, Karine Hudon, explique que Laurent « a toujours eu un contact privilégié avec les personnes âgées ».

Plus petit, il rentrait de la garderie et, chaque soir, passait devant la vitrine du Flandre en faisant des bye-bye aux gens de l’autre côté.

Comme une entrevue d’embauche

Cet automne, avec l’aide d’une amie de sa mère, Stéphanie Olivier, il a proposé ses services bénévoles.

« Je suis infirmier auxiliaire depuis 1983 et directeur général depuis quatre ans. Un bénévole si jeune, je n’ai jamais vu ça », atteste le patron de l’endroit, Alain Daigle.

Trois fois par semaine, Laurent dessert les résidents qui viennent souper à la salle à manger. (Erick Labbé/Le Soleil)

Après une rencontre s’apparentant à une vraie entrevue d’embauche, M. Daigle et Laurent se sont mis d’accord sur une heure et demie de bénévolat les lundis, mercredis et vendredis, après l’école. « Là, tout le monde l’attend. Le monde l’aime! » affirme le dg de la résidence, voyant en Laurent un futur successeur.

Le garçon fait plus que livrer les cabarets aux étages et desservir les tables à la salle à manger.

« Il court dans nos jambes… Il fait partie de nous autres! » s’exclame Pollène Simard, qui avertit le journaliste de ne pas venir voler « notre enfant ».

« J’ai plusieurs neveux et nièces et je ne les vois jamais. Imaginez-vous avoir le plaisir de voir cet enfant-là! Quand il va être grand, il ne laissera jamais quelqu’un dans la misère. Il a trop un beau cœur pour ça », poursuit Mme Simard, avant de serrer Laurent contre elle.

Pollène Simard affirme que « quand il va être grand, il ne laissera jamais quelqu’un dans la misère. Jamais. Il a trop un beau cœur pour ça ». (Erick Labbé/Le Soleil)

« Tout le monde fait ça », expliquera-t-il ensuite, à propos des câlins. « Ça ne me dérange pas, je les connais. Ce n’est pas comme quelqu’un que je ne connais pas dans la rue. »

M. Daigle admet que des membres du personnel ne sont pas d’accord avec la présence du jeune au service, même après plus de deux mois. Même si on lui interdit les plats chauds. Quelques résidents ont aussi exprimé leur désaccord.

« C’est lui qui veut! Et je n’ai coupé personne », souligne le directeur général, avec l’approbation de la maman.

« Il amène un sourire. Pour les aînés, c’est tellement réconfortant. C’est pour ça que je ne l’arrêterai pas », tranche M. Daigle, qui l’invitera au party de Noël des employés.

« C’est juste bénéfique. Je pense que toutes les résidences devraient en avoir au moins un. » — Alain Daigle, directeur général de la résidence Le Flandre

Trois hommes à une table, dans le coin. Ça rigole.

« On a vu que le garçon était apte à faire la job. On se demande s’il est capable, s’il va s’enfarger... Pantoute! Il passe entre les jambes de l’autre », illustre Claude Couture.

Jean-Claude Audet, Claude Couture et Firmin Champagne apprécient la présence du jeune Laurent. (Erick Labbé/Le Soleil)

Son voisin de table, Firmin Champagne, compare le petit à une « guêpe » qui passe partout.

Laurent aimerait que d’autres jeunes de son âge fassent comme lui. Mais pas ses amis. Du moins, pas avec lui. « Sinon, on ferait juste se parler et on ne ferait plus rien! » avoue-t-il.

Pour la sécurité, M. Daigle ne se voit pas accueillir plusieurs jeunes bénévoles en même temps.

Un enfant pas si différent

Rassurez-vous. Laurent est comme les enfants de son âge. Sa mère doit aussi limiter son temps d’écran.

« C’est un enfant qui veut toujours être utile. Quand on est seul à la maison, il va préférer m’aider à faire des corvées. Oui, il a besoin d’avoir ses moments pour jouer. Sinon, ça m’inquiéterait! Mais il aime se sentir utile. » — Karine Hudon, mère de Laurent

Chaque semaine, elle lui demande s’il a encore le goût d’y aller. Il est toujours partant.

Aidé d'une amie de sa mère, Laurent Hudon a pris lui-même l'initiative de proposer ses services bénévoles à la résidence Le Flandre. (Erick Labbé/Le Soleil)

Pas loin, Henriette Néron croit dur comme fer que Laurent « est une réincarnation. Il n’a pas l’âge de sa grandeur ».

« Il fonctionne comme un adulte qui connaîtrait tout. Je suis certaine que ce n’est pas sa première vie. Il donne le goût aux personnes âgées de continuer et d’espérer que la vie est meilleure qu’ailleurs », conclut la dame, les yeux brillants.