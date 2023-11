Les descendants des vaches en cavale ont la mèche rebelle

Rentrées au bercail au terme d’une escapade illicite qui aura duré près de six mois, les vaches les moins chanceuses ont pris le chemin de l’abattoir. Les plus fortunées des délinquantes ont regagné les stalles de traite, où certaines ont depuis vêlé.

Or, faisant fi du temps long de la théorie de l’évolution, les génitrices auraient engendré les premiers spécimens d’une nouvelle lignée, sourde à la discipline du troupeau, s’il faut en croire les confidences du fermier Lapointe. La progéniture des vaches rebelles n’en ferait plus aujourd’hui qu’à sa tête, réfractaire à toute forme de soumission.

«Sont pas pareils comme les autres, y montent après les murs, c’est fou raide!» — Pierre Lapointe, propriétaire du troupeau de vaches en cavale

Le grand air, les nuits clandestines à la belle étoile, les épis de maïs glanés dans les champs environnants et le souffle enivrant de la liberté auraient durablement altéré les mœurs dociles de la descendance des fugitives, comprend-on.

Si l’analyse parait relever de la superstition, voire de l’ésotérisme, le fermier Lapointe n’entend pas à rire. «J’vas p’être ben les envoyer à la viande», annonce-t-il, excédé.

Du reste, perché sur son tracteur, occupé à déplacer des balles de foin, l’agriculteur pose un regard rationnel sur la saga qui aura fini par faire le tour du monde, en passant par le Sénat et les revues de fin d’année.

«On est r’venu avec 29 bêtes en toute, y’en a rien qu’une qui est morte... Moi je l’ai pas vue, c’est les cowboys qui nous ont dit ça...», relate le Barnabenois en guise de bilan.

Celui qui paraissait à court de moyens au plus fort de la cavale, et dont l’aventure menaçait de le laisser sur la paille, aura finalement obtenu plein dédommagement de ses assureurs. «Ça m’a rien coûté, juste du temps!»

Reconnaissant du mouvement de solidarité qui l’a aidé à récupérer ses bêtes, UPA en tête, le fermier réserve ses meilleurs mots pour la directrice générale du patelin voisin de Saint-Sévère, Marie-Andrée Cadorette. «Elle nous a ben aidés, la madame...»

Quant aux veaux récalcitrants, l’affaire est à suivre.

Éteignez les projecteurs

À Saint-Sévère, l’Hôtel de Ville conjugue comme il peut avec la notoriété induite par la couverture médiatique de l’improbable cavale et l’imbroglio administratif qui a paralysé l’appareil municipal pendant plusieurs semaines au tournant de l’année.

La démission récente du maire Jean-Yves St-Arnaud, sur fond de controverse, a replacé la Municipalité sous la lumière crue des projecteurs. «Mettons qu’on s’en serait passé», lancent à l’unisson la directrice générale Marie-Andrée Cadorette et la mairesse par intérim Jacinthe Noël, encore secouées par les événements.

La quiétude qui règne à l’habitude sur le rang Saint-François-de-Pique-Dur, artère centrale de la modeste agglomération, parait plaire ici à chacun.

«Les vaches sont parties, on n’en a pas reparlé... les gens espéraient juste qu’elles reviennent plus.» — Jacinthe Noël, mairesse par intérim de Saint-Sévère

Le ministère de l’Agriculture a remboursé la Municipalité pour les dépenses encourues, heures supplémentaires en moins. On demeure discret sur l’importance de l’enveloppe – une source non officielle évoque la somme de 30 000 $. L’affaire étant close, on ne commente le dossier que du bout des lèvres, constate le journaliste. «Ça fait-tu déjà un an?»

Vu de l’intérieur, la saga des vaches en cavale n’a d’insolite que le tapage médiatique qui l’a suivie, semble-t-il.

La conseillère municipale Jacinthe Noël, la directrice générale Marie-Andrée Cadorette et Jean-Yves St-Arnaud, alors maire de Saint-Sévère, alors que la poursuite des vaches en cavale paralysait l'hôtel de ville. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

«On le voit bien le côté cocasse des ‘‘vaches qu’on n’est pas capable de pogner’', mais pour nous ici, c’était un vrai problème», maintient Marie-Andrée Cadorette, dont la partie de ping-pong administratif entre l’Agriculture, la Faune, la SPA, la Sûreté du Québec et les cowboys de Saint-Tite aura fini par la catapulter au rang de célébrité instantanée.

Celle qui préfère la quiétude d’un village mauricien aux feux de la gloire n’a rien perdu de sa répartie. «C’est donc ben dur à comprendre que j’aime ça moi quand c’est tranquille», insiste-t-elle. Elle relate avoir décliné plusieurs offres médiatiques, reçues dans la foulée des événements.

La directrice générale Marie-Andrée Cadorette et Jean-Yves Saint-Arnaud, alors maire de Saint-Sévère, avaient fait un passage remarqué à Tout le monde en parle. (RADIO-CANADA)

«Si je suis allé à Tout le monde en parle, c’était parce qu’on était prêt à tout pour trouver une solution», assure-t-elle. Quant au Bye Bye 2022, on lui aurait signifié que le sketch irait de l’avant, avec ou sans elle. Dans la hantise de se voir caricaturée au petit écran, la fonctionnaire a accepté de se prêter au jeu, campant son propre rôle, flûte au bec.

La vague passée, tant la directrice générale que la mairesse par intérim aspirent maintenant à disparaître des écrans radars. La municipalité est aux prises avec les contrecoups d’un important glissement de terrain. Des élections partielles sont annoncées. Et deux sangliers errants tiennent les agents de la faune en haleine – «Attends, es-tu vraiment obligé d’en parler?»

Des sangliers se sont échappés!

Au rayon des affaires animalières, Saint-Sèvère n’en a peut-être pas fini avec les bêtes fugitives. Il y a quelques jours, un agent de la faune s’est pointé à l’hôtel de ville pour aviser les autorités municipales que deux sangliers d’élevage se sont échappés et qu’ils auraient été aperçus dans les environs.

«C’est des sanglochons, un croisement entre un cochon et un sanglier», détaille Marie-Andrée Cadorette, dont l’expertise zoologique ne cesse de surprendre.

La chose avait déjà été rapportée par les médias, fin septembre. Différents témoins signalaient que les bêtes vagabondaient aux environs de Yamachiche. Il semblerait que les deux individus aient pris le parti de migrer vers l’ouest et qu’ils rôdent désormais dans les boisés de Saint-Sévère.

«Sont allés à Saint-Léon, parce qu’ils traversent aisément les rivières. Après ça, ils ont retraversé ici, nos citoyens les ont vus... La même journée que la faune est venue, ils ont été vus en direction de Saint-Barnabé. Là, on s’est dit “Yes! Ils sont repartis!” Mais non, supposément que quelqu’un les a tirés pour leur faire peur, ça fait qu’ils sont revenus par ici.» — Jacinthe Noël, mairesse par intérim de Saint-Sévère

La Faune prendrait l’affaire très au sérieux. Déjà agressives, les bêtes auraient été effarouchées par les coups de feu. On suspecte également que la femelle du couple ait eu une portée, la rendant d’autant plus imprévisible. Des marcassins pourraient donc maintenant faire partie de l’équipée. L’espèce peut se reproduire à une vitesse vertigineuse, explique-t-on.

L’histoire a démontré que les enjeux de sécurité publique ne sont pas pris à la légère à l’hôtel de ville de Saint-Sévère. On fait ainsi circuler un tract de la Faune, qui dicte le comportement à adopter si d’aventure les bêtes venaient à croiser votre chemin. La documentation demeure toutefois muette sur la marche à suivre si une horde de journalistes en quête de sensations apparaissait dans leur sillage, se désole au demeurant l’état-major municipal.