Bactérie mangeuse de chair: sauvée par sa douleur

La femme de 42 ans est quand même reconnaissante d’avoir eu mal à en crier, à en frôler l’hystérie. C’était pire qu’un accouchement, selon son expérience.

«Sinon je n’aurais peut-être pas consulté. J’aurais attendu. J’ai été prise à temps.»

Tout a commencé par une banale coupure au pouce droit sur un plat de pyrex abîmé, pendant qu’elle faisait la vaisselle, fin avril. L’égratignure n’a saigné qu’un tout petit peu.

Mais 48 heures plus tard, le streptocoque A infectait son bras de façon fulgurante. La mère de deux enfants s’est retrouvée à hurler de douleur, et elle n’est pas la seule à avoir vécu un tel calvaire cette année.

De 27 à 91 cas

La Mauricie-Centre-du-Québec dénombrait 27 cas annuellement d’infection invasive au streptocoque A pour 2021 et 2022, un peu moins de cas que lors des années précédentes. Au 14 octobre 2023, le CIUSSS en recensait 91 depuis le début de l’année.

Le portrait est similaire à l’échelle de la province. Les infections invasives au streptocoque A sont passées de 392 cas en 2022 à 837 en date du 14 octobre dernier.

«On cherche des pistes d’explication partout au Canada et partout dans le monde pour essayer de voir pourquoi on a une augmentation et quelles seraient les pistes d’actions», explique la directrice médicale du Laboratoire de santé publique du Québec, Judith Fafard.

Elle indique qu’une des hypothèses est une nouvelle souche du streptocoque du groupe A en provenance du Royaume-Uni qui est maintenant en Occident et qui pourrait provoquer davantage d’infections invasives.

De façon générale, le streptocoque du groupe A est plutôt courant et peut rester asymptomatique sur la peau, ou provoquer des infections bénignes au niveau de la gorge ou d’une coupure par exemple. Il arrive toutefois que des bactéries plus agressives se logent dans des endroits qui devraient être stériles, et ces infections sont graves.

Une infection «invasive» au streptocoque du groupe A peut prendre la forme d’une bactérie mangeuse de chair, mais aussi d’autres infections comme une méningite ou une pneumonie.

Ces infections graves peuvent notamment se développer à partir d’un système respiratoire affaibli, ou lorsqu’il y a une blessure sur la peau. De fortes saisons de virus respiratoires, comme on le constate depuis la sortie de pandémie, peuvent présenter un risque accru de hausse de cas.

Cela s’explique parce que de nombreuses personnes se retrouvent avec la muqueuse affaiblie dans leur système respiratoire. Cette muqueuse agit comme une barrière et lorsqu’elle est abîmée, elle peut servir de point d’entrée pour la bactérie. Un autre facteur de risque est la varicelle, puisqu’il y a de nombreuses lésions sur la peau.

Avant la pandémie

La docteure Fafard confirme que la situation est inquiétante, mais rappelle qu’il ne faut pas perdre de vue que sur l’ensemble d’une population, les cas restent rares.

Elle pointe que les premières hausses ont été remarquées avant la pandémie.

«Ce n’est pas une conséquence de la pandémie. Mais on en a eu moins pendant la pandémie à cause de l’isolement.» — La directrice médicale du Laboratoire de santé publique du Québec, Judith Fafard.

Elle ajoute par ailleurs que la désinfection, l’isolement et le lavage des mains n’affaiblissent pas le système immunitaire.

À surveiller: les rougeurs qui progressent rapidement avec de la fièvre, des frissons, des étourdissements et une douleur atroce, insupportable.

Autrement, il n’y a pas grand-chose à faire pour se protéger, à part se laver les mains et éviter de propager des virus respiratoires.

À l’hôtel

Stéphanie Bastien était dans un hôtel de Valleyfield avec ses enfants et son conjoint pour un tournoi de hockey quand la douleur s’est mise à dégénérer, deux jours après la petite coupure sur le plat de pyrex.

«Je n’étais pas capable de rester sur place, il fallait que je bouge. Ça faisait mal, assez pour dire qu’on quitte l’hôtel, et qu’on s’en va dans Valleyfield, qu’on ne connaît pas, pour aller consulter à l’urgence.»

Elle a finalement eu un rendez-vous de télémédecine, où on a cru à une infection de peau. La douleur était telle qu’elle est quand même retournée à l’urgence en après-midi.

«Ça n’avait pas de bon sens, le mal. Ma main, d’heure en heure, était de plus en plus enflée. C’était rouge. C’était comme si j’avais carrément ma main dans le feu.»

La coupure au pouce qui s'est infectée à la bactérie mangeuse de chair. (Amélie St-Yves)

Elle a attendu quatre heures à l’urgence, à marcher parce qu’elle ne tenait toujours pas en place. À un certain point, un changement de personnel plus tard, une infirmière au triage a anticipé la gravité de la situation et l’a fait passer en tête de liste.

Peu de temps après, la patiente apprenait qu’elle avait possiblement la bactérie mangeuse de chair, et qu’on devait opérer son bras pour le nettoyer. Elle s’est tout de suite imaginé un bras en moins, mais le chirurgien l’a rassurée autant qu’il pouvait. Normalement, il ne devrait pas l’amputer.

Stéphanie Bastien avait encore son bras droit quand elle s’est réveillée. Le résultat des analyses a confirmé la bactérie mangeuse de chair.

Elle a été hospitalisée pendant une semaine, et a passé trois mois en congé maladie. La réadaptation de sa main droite, en ergothérapie et en physiothérapie notamment, a été longue. La gauchère a été un bon mois avant de pouvoir fermer sa main droite.

«Juste de prendre une toast, j’avais l’impression que c’était des lames de rasoir. La douleur, c’est comme si mon cerveau m’envoyait des ondes qui ne marchaient pas. Juste de prendre la poignée du frigo, c’est comme si je me brûlais. C’est vraiment les nerfs, et le cerveau qui ne comprend plus.» — Stéphanie Bastien

Elle s’en sort avec une cicatrice à l’intérieur de l’avant-bras droit, une chance dans le contexte où la bactérie mangeuse de chair peut tuer en quelques heures. Pas moins de 45 décès avaient d’ailleurs été enregistrés en province à la mi-octobre.

La maman ressent toujours de légers engourdissements au bout de l’index et du majeur, des doigts qui sont maintenant les premiers à geler par les temps qui courent.

«Mais c’est rien...»

Ça pourrait bien finir par passer au cours des prochains mois. L’événement, quant à lui, ne s’oubliera pas.

«Je me suis écorché un doigt cette semaine, et c’est sûr, que tout de suite, j’y pense.»