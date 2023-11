102 millions de livres de bleuets récoltés en 2023

Alors que des perspectives sombres planaient sur la récolte 2023 en début de saison, les conditions se sont améliorées au cours de l’été pour permettre l’émergence d’une bonne quantité de bleuets, souligne Gervais Laprise, le directeur général du SPBQ. « Avec une récolte de près de 102 millions de livres, ça représente la deuxième meilleure saison de récolte sur le territoire du plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean ».

Une récolte de 108 millions de livres en 2016 reste la meilleure de l’histoire. À l’échelle du Québec, 112 millions de livres de bleuets sauvages ont été récoltés.

Malgré cette excellente saison en bleuetière, 2023 marque encore une fois le déclin de la cueillette en forêt. « En 2014, on a récolté six millions de livres en forêt, alors qu’il s’en est récolté seulement 630 000 livres cette année », note le directeur général, ajoutant que le prix n’était pas suffisant pour stimuler ce type de cueillette.

(Guillaume Roy/Le Quotidien)

La vente de bleuets sauvages frais poursuit toutefois son essor, avec des ventes records de 1,34 million de livres. De plus en plus de producteurs vendent des bleuets frais en circuit court et ce sont deux entreprises, Nutrableu (racheté par les Serres Toundra en 2021) et Bleuet Royal de Métabetchouan, qui écoulent la majorité du volume. « C’est un gros défi de tasser les autres fruits en épicerie, parce que le bleuet sauvage frais n’est disponible que 30 à 40 jours par année », souligne Gervais Laprise.

L’année 2023 aura finalement été excellente pour la récolte du bleuet au Saguenay-Lac-Saint-Jean. (Guillaume Roy/Le Quotidien)

Deux excellentes récoltes de suite

Jean-Pierre Senneville, président du Groupe Bleuets sauvages du Québec, se réjouit également de cette excellente récolte. « Ça fait deux très bonnes récoltes de suite », dit-il, estimant que le volume était légèrement inférieur cette année à la récolte 2022. Sans vouloir dévoiler la quantité exacte de fruits récoltés, il mentionne que ses usines transforment près de 60 millions de livres par année.

Jean-Pierre Senneville, président du Groupe Bleuets sauvages du Québec. (Guillaume Roy/Le Quotidien)

Bleuets Mistassini a également connu une excellente année de récolte, la troisième meilleure de son histoire, selon le directeur général Mario Bussière, avec près de 45 millions de livres transformées. « C’est une très bonne récolte, mais les marchés sont au ralenti », avance-t-il.

La Congèlerie l’Héritier a pour sa part réalisé sa meilleure année depuis sa fondation, il y a cinq ans. « On a transformé 11 millions de livres, soit un peu plus que l’an passé », souligne son président, Jacquelin Drapeau. L’excellente récolte est toutefois plombée par les prix offerts sur le marché.

Des marchés en dents de scie

On récolte désormais près de 4,5 milliards de livres de bleuets dans le monde. C’est donc la demande mondiale qui dicte le prix du petit fruit bleu.

Selon Jean-Pierre Senneville, le marché du bleuet est encore en train de s’adapter à la réalité post-pandémique. « La consommation de fruits congelés a beaucoup augmenté pendant la pandémie, explique-t-il. On constate maintenant un recul de la consommation à l’échelle planétaire. »

Ce recul a fait chuter les prix en 2022, alors que les volumes de récolte étaient très bons partout dans le monde. Les prix demeurent bas, en ce moment, mais la demande est bonne, soutient Jean-Pierre Senneville.

(Guillaume Roy/Le Quotidien)

De gros inventaires de bleuets congelés étaient encore disponibles avant le début de la saison de récolte de 2023, ajoute-t-il. Toutefois, de mauvaises conditions climatiques ont mené à de faibles récoltes au Pérou, en Colombie-Britannique, en Oregon et dans l’État de Washington. « Ça pourrait balancer les surplus d’inventaires et permettre d’atteindre un nouvel équilibre », note Jean-Pierre Senneville.

« Le prix pour le bleuet en corymbe est plus élevé que le prix offert pour le bleuet sauvage, en ce moment, fait remarquer Jacquelin Drapeau. Pour nous, c’est la première année où l’on doit composer avec un prix aussi bas. On devra être patient et garder de l’inventaire, en attendant la hausse des prix. »

Pour être moins dépendante du marché du bleuet, la Congèlerie l’Héritier tente de développer d’autres marchés, dont celui de la gourgane et de la camerise, mais le bleuet représente toujours 98 % du chiffre d’affaires.

Malgré les faibles prix, Bleuets Mistassini demeure optimiste pour l’avenir. Pour diversifier les revenus, l’entreprise mise notamment sur la surtransformation, souligne Mario Bussière. « On fait des bleuets déshydratés, des dérivés nutraceutiques et pharmaceutiques pour créer des petits volumes à haute valeur ajoutée », précise-t-il.

L’an dernier, les producteurs de bleuets conventionnels ont obtenu un prix final moyen de 0,73 $ la livre. En 2023, la première avance s’élevait à 0,35 $ la livre.

Des nouvelles sur l’état des marchés seront connues au cours des prochaines semaines, souligne Gervais Laprise. Même si le prix n’est pas très élevé, les producteurs pourraient s’en tirer avec des revenus décents compte tenu de l’excellente récolte. « C’est le revenu à l’hectare qui est important, rappelle Gervais Laprise. Certains producteurs ont produit deux fois plus de bleuets que ce qui était prévu. »

Les volumes devraient continuer d’augmenter au cours des prochaines années dans la région, car les superficies en bleuetières sont passées de 27 500 hectares en 2012 à 30 000 hectares en 2020. Plus de bleuetières viendront à maturité, au cours des prochaines années, et avec la régie qui s’améliore, les rendements iront en augmentant, conclut Gervais Laprise.