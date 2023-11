Maïté Blanchette-Vézina lance une démarche pour repenser la forêt québécoise

Maïté Blanchette Vézina a fait l'annonce des tables de consultation en marge de l'événement Feux de forêt 2023 – Bilan et constats, qui se déroulait à Québec, le 17 novembre. (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Au début du mois de septembre, le Forestier en chef a recommandé au gouvernement d’entreprendre une vaste réflexion sur l’aménagement de la forêt publique québécoise.

« L’envergure exceptionnelle des feux de forêt de 2023 m’amène à me questionner sur les pratiques forestières actuelles dans les forêts du domaine de l’État, avait alors soutenu Louis Pelletier, le forestier en chef. Afin de diminuer les risques et les effets associés aux changements climatiques, il faut entreprendre cette réflexion profonde sur nos pratiques d’aménagement et les ajuster, le cas échéant, afin d’assurer l’avenir des forêts du domaine de l’État. »

« La forêt de demain ne sera pas celle d’aujourd’hui et elle sera encore plus différente de la forêt du passé, ajoute-t-il. Je crois donc que notre aménagement forestier tel que réalisé depuis plusieurs années au Québec doit évoluer face aux défis posés par l’adaptation de nos pratiques face à de nouvelles conditions climatiques. »

« Il était primordial pour moi de donner suite à la recommandation du Forestier en chef puisque c’est ce qui va nous permettre de définir ensemble des solutions d’avenir pour l’optimisation de l’aménagement des forêts québécoises, a expliqué Maïté Blanchette Vézina, lors de l’annonce. Avec ces consultations, nous continuons d’avancer pour nous adapter aux défis du futur, tout en prenant en compte les réalités de chaque région. »

Les travaux des Tables de réflexion sur l’avenir de la forêt se dérouleront dans les différentes régions forestières du Québec et ces consultations permettront d’élaborer une vision d’avenir partagée entre les divers intervenants et intervenantes et d’identifier des solutions d’adaptation, notamment aux changements climatiques, pour assurer la pérennité du secteur forestier, a ajouté la ministre.

Une initiative saluée par les acteurs forestiers

La démarche lancée par la ministre des Forêts a été accueillie de manière favorable par tous les acteurs forestiers.

« Il est impératif pour le Québec de se doter d’une grande vision forestière et la démarche annoncée aujourd’hui est un premier pas en ce sens », a remarqué Jean-François Samray, président-directeur général, Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ).

L’ordre des ingénieurs forestiers du Québec voient aussi l’initiative d’un bon œil, alors qu’il existe un consensus parmi ses membres de favoriser une modernisation de la gouvernance et de la gestion forestière selon une approche plus inclusive et respectueuse de la diversité, souligne le président de l’OIFQ, François Laliberté. « L’objectif est que nous soyons collectivement fiers de notre forêt et cela passe par une gouvernance participative », dit-il.

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) estime également qu’une démarche de modernisation est nécessaire, notamment pour décentraliser les décisions et favoriser la consultation des différents acteurs, tout en s’adaptant aux changements climatiques. « Nous sommes heureux d’avoir été entendus par la ministre quant à la nécessité d’ouvrir le dialogue avec les communautés forestières », a mentionné Jacques Demers, président de la FQM. « Depuis plusieurs années, nous demandons au Gouvernement d’étendre le concept de forêt de proximité à tout le Québec », a renchéri Guy Bernatchez, président du Regroupement des communautés forestières de la FQM.

L’annonce a aussi été encensée par la coalition forestière, formée de l’Alliance Forêt Boréale (AFB), l’Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ), l’Association québécoise des entrepreneurs forestiers (AQEF), la Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN), la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) et Unifor.