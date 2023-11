Legault espère que Bettman viendra voir les Kings

Le premier ministre du Québec, son gouvernement et particulièrement son ministre des Finances, Eric Girard, qui a pris cette initiative, sont sous le feu des critiques depuis l’annonce de mardi.

Le gouvernement Legault investira de 5 à 7 millions $ pour que l’équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) de Los Angeles, les Kings, puisse tenir cinq jours de leur camp d’entraînement présaison de 2024 au Centre Vidéotron de Québec.

Il y aura deux matchs préparatoires les 3 et 5 octobre prochains, contre les Bruins de Boston et les Panthers de la Floride. En plus de séances d’entraînement publiques.

« Je pense que le geste posé est de dire : on va montrer l’amphithéâtre extraordinaire qui est à Québec aux Kings de Los Angeles, aux Bruins de Boston, aux Panthers de la Floride », a commenté M. Legault, vendredi, en marge d’une annonce à Gaspé.

« J’espère que M. Bettman va venir nous visiter pendant ces games-là. Ce qui est visé, c’est de dire : on a un amphithéâtre de classe mondiale, de classe de la Ligue nationale. Il est temps que la Ligue nationale accepte de donner une franchise, d’avoir le retour des Nordiques », a-t-il poursuivi, défendant l’argent public investi dans le projet.

« On voit ça comme une opportunité de montrer cet amphithéâtre et, aussi, les gens de Québec aiment ça, le hockey. [...] Je ne sais pas si vous le savez, mais les gens de Québec, ils aimeraient ça avoir une équipe de hockey. Ils aimeraient ça que les Nordiques de Québec reviennent », a ajouté le premier ministre Legault, lui-même un grand amateur de hockey.