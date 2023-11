David Corriveau à la conquête de la France

Le chanteur, imitateur et comédien David Corriveau. (Jean Charles Labarre)

Shawinigan? Saint-Boniface? Saint-Étienne-des-Grès?

Avant de se faire connaître sur YouTube et TikTok, puis sur la chaîne française M6 grâce à l’émission La France a un incroyable talent, David Corriveau était plutôt du genre à chanter en plaçant des produits dans les tablettes de l’Intermarché de Saint-Boniface. C’est qu’il a, en quelque sorte, grandi au cœur de la Mauricie, éparpillé entre différentes municipalités de la région.

Le chanteur et imitateur David Corriveau. (Facebook/La France a un incroyable talent)

«Ma rue est séparée en deux, d’un côté, c’est Saint-Étienne-des-Grès et de l’autre, c’est Saint-Boniface. Je suis allé à l’école à Chavigny, puis au Cégep de Trois-Rivières. Je dis Saint-Boniface-de-Shawinigan, parce que toute ma jeunesse, j’ai travaillé à l’Intermarché Gervais et fils, donc je connais tout le village», explique-t-il.

«C’était plus rapide d’aller en vélo à Saint-Boniface. Ma vie était là, mes amis étaient là, je suivais des cours de karaté là-bas. Mon monde était là-bas. Ma mère allait toujours faire son épicerie à Shawinigan, donc moi, c’est Shawinigan.» Bref, David Corriveau est d’abord et avant tout un pur produit de la Mauricie.

«Depuis que je suis tout petit que j’imite. Je travaillais à l’Intermarché Gervais et fils, et quand je remplissais les pintes de lait, je chantais la tête dans le frigo», se remémore-t-il. «Je chantais les Grands Slows en super suite en passant la moppe. Tout le monde qui me connaît depuis que j’ai 7 ans sait que c’est une passion. J’ai toujours aimé ça.»

En pleine ascension

En 2017, alors qu’il travaillait au sein de l’équipe de la comédie musicale Footloose, l’artiste a un coup de génie en regardant les danseurs de la troupe avoir les yeux rivés sur leur téléphone cellulaire. C’était bien avant de faire un tabac à la télévision française. «J’ai parti ma chaîne YouTube à ce moment-là, en 2017. J’ai laissé mes vieux vidéos pour montrer qu’on n’était pas dans la gloire. Ça commence tranquillement», révèle-t-il.

C’est ainsi qu’a été lancée sa carrière d’imitateur, par des capsules vidéo offertes gratuitement sur Internet. Puis, lentement, les choses ont évolué pour David Corriveau. «Il y a eu la pandémie, je me suis acheté un micro, puis ç'a changé la donne. Là, il y avait un meilleur son. J’ai ensuite passé à TVA Mauricie, c’est eux qui m’ont fait connaître», relate-t-il. Il est par la suite invité à se produire pendant l’émission Salut Bonjour à quelques reprises, ce qui lui offre une audience nationale.

Enfin, l’été dernier, un jalon de plus est franchi alors qu’il est convié au gala ComediHa animé par Marc Dupré afin de recréer, avec Véronique Claveau, une célèbre prestation de Céline Dion, de Jean-Pierre Ferland et de Ginette Reno sur les plaines d’Abraham en 2008. David Corriveau chante ainsi pour la première fois devant un Grand Théâtre de Québec à guichet fermé.

Il faut dire qu’il avait au préalable eu la chance de perfectionner son imitation de Ginette Reno aux côtés de la grande dame. Alors qu’il s’affairait à servir les clients du café où il travaillait, la diva était allée à sa rencontre. «C’est toi qui chantes comme moi?», lui aurait-elle lancé avant de lui demander un court extrait. «Tu chantes trop haut, il faut que tu descendes», l’aurait-elle prévenu.

Quelques jours plus tard, l’imitateur était assis sur une chaise en bois pendant plusieurs heures pour assister à la répétition du spectacle que la chanteuse préparait. Celle-ci l’avait invité à l’observer afin de parfaire sa technique. «À ComediHa, j’ai pu faire mon devoir de Ginette, donc j’espère qu’elle était contente de ce que j’ai fait», ajoute David Corriveau en riant.

Recruté en France

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas lui-même et son équipe qui se sont portés volontaires pour participer à La France a un incroyable talent. C’est plutôt la production de l’émission française qui est entrée en contact avec l’imitateur de la Mauricie. «Ce sont eux qui sont venus me chercher. L’année passée, j’avais fait des vidéos avec eux autres. Ils m’avaient trouvé avec ma chaîne YouTube. Ils ont des recruteurs de talents», indique l’artiste.

(Facebook)

Après avoir réalisé plusieurs dizaines de vidéos dans le but de participer à l’équivalent européen d’America’s Got Talent, David Corriveau n’a finalement pas été sélectionné. «Ils sont revenus cette année», dévoile-t-il. «Ce qu’ils m’ont expliqué, c’est qu’ils m’ont bien aimé, mais ils n’ont pas trouvé la bonne possibilité pour faire briller mon talent.» Ce sont les producteurs de l’émission qui ont eu l’idée d’associer ses parodies à l’intelligence artificielle.

La suite est connue, David Corriveau reçoit le «golden buzzer» de Sugar Sammy lors de la phase des qualifications pour son imitation de Céline Dion, ce qui le catapulte directement en demi-finale du tournoi. Ne reste plus qu’à voir ce qu’il prépare pour tenter de se rendre en finale. «Le champ de possibilités est vaste», avait-il annoncé après son premier numéro à l’émission.

Après, comme la compétition, ce n’est pas tout dans la vie d’un artiste, l’imitateur travaille aussi sur son premier spectacle solo intitulé 100 contrefaçons. Ce dernier sera notamment présenté le 3 octobre 2024 à Paris, puis le 28 octobre 2024 du côté de Montréal à la Cinquième Salle de la Place des Arts.