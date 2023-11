Daniel Nolet, courtier immobilier, a plaidé coupable d'avoir tiré un coup de feu sur son ex. (LinkedIn)

Le 19 juin 2021, en pleine nuit, Daniel Nolet est très anxieux. Il est persuadé que des inconnus sont sur son terrain du boulevard Saint-Claude pour s’en prendre à lui. Dans les jours précédents l’événement, il a consommé des « substances stimulantes ».

Pour se calmer, il demande à son ex de venir le voir, ce qu’elle accepte. La femme se rend donc chez l’accusé en taxi. Elle le trouve sur le balcon, faisant les cent pas.

Une fois dans la résidence, Daniel Nolet s’empare de son arme à feu de calibre 12 et fait le tour de la maison, pièce par pièce. Son ex-conjointe se rend ensuite à l’étage pour y prendre un bain. Le quinquagénaire s’installe dans son bureau et s’assoupit sur un fauteuil avec son arme près de lui.

Une femme de 41 ans a été blessée d'un coup de feu dans sa résidence du boulevard Saint-Claude, en juin 2021. (Photo Collaboration spéciale, Steve Jolicoeur/Photo Collaboration spéciale, Steve Jolicoeur)

Après un certain délai, la femme revient au rez-de-chaussée. Elle pose la main sur la poignée et entend une détonation. « Elle réalise qu’on lui a tiré dessus », précise la procureure de la poursuite Me Laura Plamondon-Dufour, dans un résumé des faits.

La balle a atterri dans la porte en bois, l’explosion lui cause alors des blessures au visage et à l’épaule, qui ne mettent pas sa vie en danger.

Daniel Nolet réalise aussitôt son erreur et communique avec les services d’urgence. Une fois les policiers sur place, il collabore avec eux et n’est pas agressif. La victime dit elle aussi que l’événement est un accident.

« L’accusé reconnait qu’il aurait dû prévoir le risque associé à la possession d’une arme à feu », ajoute Me Plamondon-Dufour.

Daniel Nolet, un courtier immobilier, reviendra devant la cour au mois de janvier pour la détermination de sa peine.