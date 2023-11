Ras-le-bol de la violence dans les urgences

Alexandre est infirmier depuis un an et demi à l’urgence du centre hospitalier de Granby (CHG). Il a déjà été victime de violence dans d’autres établissements de soins de santé antérieurement, mais jamais à la hauteur de ce qu’il a vécu récemment.

Une de ces agressions a eu lieu en août dernier. Les policiers ont alors amené en soirée à l’urgence un patient instable et intoxiqué.

«Il refusait catégoriquement les soins, donc on a dû le traiter contre son gré. Il s’est complètement désorganisé et a décidé de se battre pour essayer de s’enfuir», se remémore Alexandre.

La violence a atteint un autre niveau quand quatre membres de l’équipe de l’urgence ont tenté de maîtriser le forcené en recourant à des mesures de contention. Après avoir proféré des menaces de toutes sortes au personnel, l’homme a réussi à libérer une de ses jambes pour asséner plusieurs coups de pied au visage d’Alexandre.

«Ma tête frappait toutes les fois contre la porte près de moi, dit-il. Ça m’a entre autres causé une commotion cérébrale et une entorse cervicale. J’ai perdu la carte.»

Le second incident est survenu il y a à peine quelques jours, au début novembre. Des policiers ont amené en fin d’après-midi un «cas de psychiatrie», un individu bien connu des forces de l’ordre selon l’infirmier.

«Le patient était dans une salle isolée à l’urgence, entre quatre murs avec rien d’autre, sans stimulation depuis cinq jours.» Selon notre source, il n’y avait aucune place disponible à l’étage de psychiatrie pour accueillir l’individu.

Alexandre Bourdages est infirmier depuis un an et demi à l’urgence du centre hospitalier de Granby. (Alain Dion/La Voix de l'Est)

Alexandre a eu la tâche de faire «marcher» le patient en soirée dans un secteur d’observation à l’urgence. «Au début, tout allait bien. On parlait de tout et de rien. Après un deuxième tour, il s’est retourné vers moi sans avertissement et a «crinqué» son bras pour me frapper à la nuque. Ensuite, il m’a pris au cou pour m’étrangler durant une vingtaine de secondes.»

Heureusement, des collègues ont pu intervenir pour libérer Alexandre de l’emprise du déséquilibré. «Sinon, je ne serais peut-être plus là aujourd’hui.»

En plus des répercussions physiques, notamment l’amplification de la précédente entorse cervicale, cet épisode de violence a grandement secoué la victime, qui dit avoir reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Alexandre aurait également eu des problèmes d’amnésie durant plusieurs semaines après l’agression.

«Ça remet en cause ma volonté de poursuivre dans mon domaine, dit-il. Et tous les cas de violence [incitent] aussi plusieurs de mes collègues à vouloir quitter l’urgence.» — Alexandre Bourdages

Ce que corrobore une autre membre de l’équipe, qui a demandé à ce que l’on taise son identité par peur de représailles de l’employeur.

Multiples facettes

Recevoir des menaces de mort par des patients est monnaie courante à l’urgence, déplorent nos deux sources infirmières.

«C’est rendu que les gens qui travaillent de soir à l’urgence ont peur de rentrer à l’hôpital et de sortir après leur quart. Ils quittent en gang parce qu’ils ne veulent pas se rendre à leur auto seuls. Pourtant, on est là pour aider les gens, pas pour se faire attaquer et menacer», fait valoir l’une d’elles.

Une situation que déplore également la présidente intérimaire de la FIQ en Estrie, Stéphanie Goulet. Elle note une hausse «très marquée» depuis trois ans des cas de violence rapportés au syndicat par des employés des urgences dans l’ensemble du territoire.

«Les gens sont au Tim Hortons, ils attendent quelques minutes pour recevoir leur commande et ils sont fâchés. Imaginez quand ils attendent des heures à l’urgence. Le degré d’agressivité monte rapidement», met en relief Alexandre.

«Souvent, les gens qui attendent à l’urgence ont peur. Ils ont l’impression qu’on ne fait rien, qu’on ne prend pas leur état de santé au sérieux, ajoute-t-il. Ce que les gens doivent comprendre est que s’ils attendent, c’est qu’ils ne sont pas en danger.»

Selon Alexandre et sa collègue, les effectifs de l’urgence travaillent dans un contexte où la violence psychologique est omniprésente. «Quand heure après heure, jour après jour, tu te fais crier après par des patients qui ne sont pas contents, qui sont à bout, c’est lourd à porter», fait valoir l’infirmier.

Une partie du problème, estime-t-il, est attribuable à une mauvaise organisation des locaux d’urgence psychiatrique. Dans l’établissement précédent où travaillait Alexandre, ce type de salle comportait entre autres une télé, une radio, une toilette et un téléphone. «Tandis qu’à Granby, dit-il, ça ressemble plus à une cellule où les patients sont assis à regarder un mur blanc. Il y a de quoi devenir fou.»

La hausse marquée du nombre d’itinérants dans la région est aussi en corrélation avec les cas de violence à l’urgence.

«Comme ils vivent dans la rue, ils ont tendance à venir se réchauffer à l’urgence. Et ils ont souvent des armes blanches sur eux. Des couteaux, des lames de rasoir. Comme ils sont souvent intoxiqués et peuvent avoir des problèmes de santé mentale, ça peut devenir explosif. Ils volent aussi des équipements, comme des chaises roulantes», spécifie l’infirmier.

Collaboration

Celui qui a été victime de plusieurs agressions souhaite une collaboration plus étroite et élargie des policiers municipaux. «Les policiers nous amènent des cas de psychiatrie. Ils les déposent et s’en vont souvent rapidement. Si le patient est agressif, on pourrait avoir besoin de leur aide.»

Notre autre source est du même avis. «C’est évident que les policiers pourraient aider plus dans des cas de patients désorganisés», dit-elle.

«Et quand un patient nous menace de mort et qu’on veut porter plainte, les policiers nous disent que ça ne sert à rien. Ils minimisent la situation, alors qu’on ne se sent vraiment pas en sécurité», souligne Alexandre.

La capitaine à la sécurité des milieux et aux relations communautaires au Service de police de Granby, Caroline Garand, s’est dite «surprise des commentaires» des membres de l’équipe de l’urgence.

«Depuis un an, on travaille en collaboration très étroite au CHG, principalement l’urgence. Je rencontre la chef de service tous les mois pour discuter de divers enjeux. Que ce soit l’emploi de la force, les problématiques de disparition, pour un accident.»

La capitaine à la sécurité des milieux et aux relations communautaires au Service de police de Granby, Caroline Garand (La Voix de l'Est/Alain Dion)

«Jamais on ne va abandonner les employés du CHG, assure la capitaine Garand. Mais oui, il y a des choses qui ont changé dans notre travail. À une certaine époque, on sautait dans le tas et on ne se posait pas trop de questions. Mais les policiers doivent travailler dans un cadre légal. S’ils n’ont pas le droit d’employer la force [dans une situation précise et qu’ils le font], ils peuvent être blâmés, autant en déontologie que sur le plan criminel.»

Selon Caroline Garand, toutes les informations relatives à chaque individu amené à l’urgence sont transmises par les policiers au personnel dès leur arrivée. Un document résumant les interventions des agents de la paix à l’endroit de chaque individu est aussi remis à l’équipe du CHG, spécifie-t-elle.

«Si on arrive avec quelqu’un menotté, on ne les enlève pas [pour ensuite laisser] le personnel de l’urgence s’arranger», affirme-t-elle. Or, les policiers ne peuvent pas assister le personnel de l’urgence pour des gestes purement médicaux, comme l’injection de calmants ou une contention cite en exemples la représentante du corps policier.

Cette dernière est également sans équivoque à propos de l’appui des policiers dans le cas de patients à haut risque de violence à l’urgence. «Le mot d’ordre aux policiers est de rester sur place, car leur simple présence peut faire une différence», indique Caroline Garand.

Dans le cas où un individu serait sur le point de poser des voies de fait sur un membre du personnel, dit-elle, les agents de la paix pourraient intervenir.

En ce qui concerne la déposition de plaintes pour menaces de mort, les policiers ont le devoir d’y répondre et d’expliquer au personnel leurs droits dans de telles situations, affirme la capitaine Garand.

Solutions

Parmi les solutions pour contrer la violence figure en tête de liste la conscientisation du public aux paroles et aux gestes posés à l’endroit du personnel de la santé, mentionnent nos deux sources.

Elles croient également que les agents de sécurité devraient pouvoir fouiller les patients à l’entrée de l’urgence pour éviter qu’ils aient des armes. Le transfert vers d’autres établissements plus spécialisés de cas «trop lourds» en psychiatrie devrait aussi être systématique, croient les deux membres de l’équipe de l’urgence de Granby.

La proximité d’un agent de sécurité en tout temps serait également nécessaire, disent-ils. De plus, la configuration du poste de triage est à revoir pour permettre au personnel «d’avoir une porte de sortie» en cas de débordements.

Le CIUSSS de l’Estrie n’a pas pu nous accorder d’entrevue sur le sujet, se contentant de réponses via courriels.

L’organisation dit «prendre très au sérieux» toutes les situations de violence envers son personnel. «Bien que nous travaillions le plus possible en prévention, lorsque surviennent des événements de violence envers nos employés, une investigation en santé et sécurité au travail est amorcée par notre équipe de préventionnistes», mentionne Nancy Corriveau, du département des communications.

Par ailleurs, le CIUSSS dit «compter sur un bon partenariat avec le Service de police». Une séance d’information avec le corps policier municipal sur l’utilisation de la force physique a eu lieu le 8 novembre, mentionne-t-on.

Parmi les autres actions pour contrer la violence, le quart du personnel de l’urgence de Granby a reçu une formation spécifique sur le sujet, nommée Omega. «Les autres membres du personnel recevront la formation sous peu et d’autres formations sont prévues», indique Nancy Corriveau.

On prévoit également faire des simulations d’agression pour le personnel de soutien dédié au «code blanc», ajoute la représentante du CIUSSS, soulignant la participation systématique d’un membre de l’équipe de santé mentale lors de ces alertes.

De plus «deux salles sont adaptées pour les cas violents, elles sont démédicalisées, leur porte se verrouille automatiquement à distance et la fenêtre est adaptée pour augmenter la sécurité et les lits sont fixés au sol», souligne l’employeur. On aurait aussi muni le personnel d’un bouton de sécurité portatif et ajouté un agent de sécurité pour les quarts de travail de soir et de nuit.