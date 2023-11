Fred Pellerin salue l’authenticité de Karl Tremblay

«C’est la même salle, la même loge où on avait jasé la première fois. Il habitait là. Je lui avais offert des billets pour cette salle», se rappelle Fred Pellerin, surpris du décès de Karl Tremblay même s’il savait qu’il luttait contre le cancer, car il avait vu des images toutes récentes du chanteur devant un micro.

Le conteur avait aussi eu l’occasion de rencontrer le groupe en coulisses l’été dernier après avoir été invité au spectacle du Festival d’été de Québec qui a été finalement annulé en raison du mauvais temps. Les deux hommes se sont croisés à quelques reprises seulement et Fred Pellerin affirme volontiers qu’il ne le connaissait pas beaucoup. Mais il avait suffisamment échangé avec lui pour savoir que Karl Tremblay ne jouait pas un rôle lorsqu’il mettait son chapeau d’artiste. Il était le chanteur des Cowboys Fringants, un groupe qui a pris position sur des questions sociales et environnementales tout en ayant sa signature sonore et le talent pour composer des succès à la pelle.

«J’aime beaucoup les artistes qui osent dire quelque chose. Il arrive des moments où la responsabilité que tu as, en tenant un micro, est celle de parler. Cette gang-là l’a fait. Karl était une part de ces Cowboys-là. Et quand tu peux superposer la personne publique avec la personne en privé, il y a quelque chose d’intéressant. C’était pas une image qui travaillait à sa place! C’est raccord avec ce qu’il était, avec son engagement. C’était un gars engagé qui l’était dans la vie et qui le revendiquait et le criait bien haut. J’aime ben ça, moi, quand ça coïncide. Quand tu t’assis devant Gilles Vigneault et que c’est le même Gilles Vigneault devant un café le matin que sur scène, ça me donne confiance en l’artiste. Des fois, c’est facile de crier à la vertu et après, enfermé chez vous, de faire le contraire. C’est le fun quand ça coïncide et c’était le cas avec Karl.» — Fred Pellerin

La mort du chanteur des Cowboys Fringants, à 47 ans, bouleverse le Québec depuis les dernières heures. À 46 ans, Fred Pellerin avoue que la vie lui a donné à réfléchir à bien des choses relativement à des pertes.

«Ça vient nourrir cette affaire-là, qui est déjà en moi, qui est celle de l’urgence de vivre et de bien faire les choses. Je suis pas un tenant de la bucket list, mais je suis dans l’idée que la frontière entre la vie et la mort est très mince. Ça nous ramène notre finitude en pleine face à chaque fois quand il arrive ces affaires-là. On se le répète tellement que ça passe pour un cliché et ça perd de son poids, car c’est trop des évidences. Ça devient du trop dit et du trop remâché. Mais c’est ça. Sur le plan personnel, depuis quelques années, j’ai eu ces rappels-là que tout ça est bien fragile et difficilement prévisible. Il n’y a pas d’âge, pas de temps, de jour. Quand ça fauche, ça fauche. Jacques Prévert, dans un poème, disait quelque chose comme: «J’ai rencontré la mort, ce n’était pas la mienne, mais c’était la même à quelques années près». C’est un rappel que c’est là en permanence.»