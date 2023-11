Farfadaa: Steeve Charland nie avoir été plus qu’un porte-parole

Steeve «L’Artiss» Charland est inculpé de méfait et d’avoir conseillé à des personnes de commettre des méfaits lors de la manifestation du Convoi pour la liberté qui s’est déroulée sur plus de trois semaines dans le centre-ville de la capitale fédérale. (Le Droit, Simon Séguin-Bertrand/Le Droit, Simon Séguin-Bertrand)

Le procès de l’homme de Grenville-sur-la-Rouge s’est continué jeudi au palais de justice d’Ottawa. Il s’agissait de l’étape du contre-interrogatoire de l’accusé par la Couronne. Rappelons que M. Charland, 50 ans, est inculpé de méfait et d’avoir conseillé à des personnes de commettre des méfaits lors de la manifestation du Convoi pour la liberté qui s’est déroulée sur plus de trois semaines dans le centre-ville de la capitale fédérale.

Le procureur de la Couronne, Me François Dulude, a suggéré en cours que M. Charland «a tenté de diminuer le rôle qu’il a joué dans les Farfadaa». Il a entre autres fait référence à l’inscription «Chef Gourou» sur la veste des Farfadaa qu’a portée l’accusé lors de sa présence à Gatineau, et qu’il avait aussi sur le dos lors de son arrestation le 26 février 2022.

«Vous n’étiez pas seulement le porte-parole, M. Charland, vous étiez le chef, le gourou», a lancé Me Dulude à l’accusé.

«C’est votre opinion», lui a rétorqué M. Charland.

«Vous n’étiez pas seulement le porte-parole, M. Charland, vous étiez le chef, vous étiez le gourou. Ce n’est pas mon opinion, c’est ce qui est sur votre veste», a réagi le procureur de la Couronne.

Steeve Charland a continué en disant que l’inscription était une manière pour lui de faire un clin d’oeil à ceux qui se sont opposés au mouvement Farfadaa, et qui l’ont «ridiculisé» sur les réseaux sociaux, le qualifiant de «chef gourou».

«Y’a des gens qui se donnent un malin plaisir à nous étiqueter, à nous cataloguer et faire des montages avec nos faces. Ce sont eux qui m’ont donné ce titre de chef gourou. Comme je n’ai pas peur du ridicule, j’ai récupéré ce titre et je l’ai mis sur ma veste, comme plusieurs autres ont fait avec les choses dont on nous a ridiculisés sur les pages qui aimaient nous ridiculiser», a expliqué M. Charland, qui a cependant concédé qu’il faisait partie d’un noyau de 13 Farfadaa lors de la manifestation.

Steeve «L'Artiss» Charland lors de l’occupation des camionneurs du «convoi de la liberté» qui a paralysé le centre-ville d’Ottawa, à l’hiver 2022. (Archives Le Droit, Simon Séguin-Bertrand/Archives Le Droit, Simon Séguin-Bertrand)

Chaos

Devant le juge Robert Pelletier de la Cour supérieure de l’Ontario, Me Dulude a présenté des vidéos dont l’une produite le 30 janvier 2022 alors que des manifestants à Gatineau se préparaient à traverser à Ottawa pour rejoindre le mouvement sur la colline parlementaire. Des camions étaient sur la voie publique au centre-ville de Gatineau, et il y avait un concert de klaxon.

«Je vous suggère fier et heureux au beau milieu du chaos que vous orchestrez?», a lancé Me Dulude à M. Charland.

«Non», lui a-t-il rétorqué.

«On vous voit émerger du couloir de camions dans la vidéos. On vous reconnaît avec votre manteau, vos gants jaunes, votre tuque. Vous êtes entouré de gens qui vous suivent et l’on vous voit vous retourner avec les mains sur les hanches», a répliqué Me Dulude à M. Charland, ce à quoi M. Charland a acquiescé.

«On s’entend que c’est une forme de chaos qu’on entend sur la vidéo avec les klaxons?», lui a suggéré Me Dulude.

«Non, a répliqué l’accusé. C’est votre interprétation».

S’en est suivi ensuite un petit débat sur la définition de chaos.

«Il y a des pays qui fonctionnent de façon beaucoup plus chaotique que le nôtre pour faire valoir leurs droits et libertés alors qu’ici les peuples semblent juste vouloir se rassembler dans le but de demander aux institutions en place qu’elles continuent de faire respecter la Constitution canadienne. C’est tout ce qu’on a fait, on n’a pas instauré le chaos», a argumenté M. Charland.

«La définition du dictionnaire est plutôt simple: c’est un désordre complet», lui a expliqué le procureur de la Couronne.

M. Charland a indiqué que la manifestation «était très ordonnée et en discussion avec la police de Gatineau qui nous escortait de façon adéquate», a-t-il souligné, tout en ajoutant que tout le monde était en sécurité.

Le contre-interrogatoire se poursuit vendredi.