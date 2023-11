Alerte à la bombe à l’école secondaire l’Escale de Louiseville: les élèves de retour à la maison

Le confinement a été décrété à 8h42 jeudi matin, tandis que des informations reçues faisaient craindre pour la sécurité des élèves et des membres du personnel, a confirmé le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, en milieu d’après-midi.

«Un appel reçu par un organisme externe par rapport à quelqu’un en détresse a été reçu. Il a été question de bombe, donc on fait des vérifications, mais à date, c’est négatif», a relaté de son côté la sergente de la SQ, Éloïse Cossette, tandis que l’évacuation était toujours en cours et que l’on tentait de comprendre ce qui se passait.

Selon nos informations, les présences étaient prises au fur et à mesure que l’on évacuait les classes, question de s’assurer que personne ne manque à l’appel. Amorcé un peu après 10h, le déconfinement des quelque 700 élèves et 90 membres du personnel s’est fait une classe à la fois.

Vers 11h30, alors que tous les élèves avaient quitté, les policiers ont procédé à un resserrement du périmètre de sécurité. En après-midi, on s’affairait encore aux dernières vérifications des lieux, rapporte la sergente Cossette.

La direction de l’école a pour sa part rencontré les enseignants devant l’établissement en fin d’avant-midi pour faire un bilan de l’événement.

L’école est demeurée fermée pour le reste de la journée. La rencontre de parents prévue en soirée a également été annulée, soulignent les autorités scolaires.

Tout porte à croire qu’un canular est à l’origine de tout l’émoi.

Les policiers ont procédé à des vérifications jusqu'en après-midi. (Olivier Croteau/Le Nouvelliste)

Inquiétude

Sur place, jeudi matin, les rumeurs allaient dans toutes les directions. Plusieurs parents croyaient au départ qu’un individu se promenait armé à l’intérieur de l’école, ce que la Sûreté du Québec a rapidement démenti. Ils étaient nombreux, massés aux limites du périmètre de sécurité, les yeux rivés sur l’établissement, téléphone à l’oreille, espérant de bonnes nouvelles.

«On a su ça sur Facebook, je peux-tu te dire que j’ai sauté dans le char pour m’en venir», raconte une mère de famille qui attendait encore de retrouver son fils, vers 10h30.

Opération policière à l'école secondaire Louiseville. (Olivier Croteau)

«Nous autres, on était dans l’auditorium, donc on était les plus proches de la sortie. Au début, on était calme, mais quand on nous a dit que ce n’était pas un exercice, on a trouvé ça moins drôle. Ça s’est mis un peu à paniquer et il y en a qui se sont mis dans un coin et qui ne parlaient plus», confie Nouvelliste un élève qui vient tout juste d’être évacué.

L'inquiétude était palpable jeudi matin. (Olivier Croteau/Le Nouvelliste)

Océane, élève de première secondaire, relate également le fil des événements, vus de l’intérieur.

«C’était stressant. On était dans le gym, on a entendu à l’intercom qu’il y avait un confinement barricadé. On s’est tous mis dans un coin puis on a attendu. Au bout d’une heure, on s’est déplacé dans une autre salle... Ils ont fini par nous dire que c’était vrai. J’avais peur.»

Plus loin, une autre mère de famille échange des textos avec sa fille, secondaire 5, toujours à l’intérieur.

Les élèves ont commencé à être évacués. (Olivier Croteau/Le Nouvelliste)

«Elle m’a écrit à 9h35 : «Ça fait une heure qu’on est barricadé, tout le monde panique, on a un remplaçant, il ne sait pas quoi faire... On est assis dans le fond de la classe, les lumières sont éteintes, puis on attend.»

«Ma blonde a reçu un courriel de l’école, mais je l’avais déjà vu sur Facebook... Ça va toujours plus vite sur Facebook», pointe encore un père de famille, faisant le guet, impatient de revoir son fils.

Les élèves sont ainsi sortis de l’établissement, au compte-goutte, le regard souvent trouble. En fin d’avant-midi ne restaient plus sur place que les cordons de sécurité et les forces de l’ordre, qui s’assuraient que tout ça n’était finalement qu’une fausse alerte.