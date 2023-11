Un employé de la STTR agressé dans un autobus

La Direction de la police de Trois-Rivières (DPTR) a été appelée sur les lieux, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, vers 8h10 mercredi et a procédé à l’arrestation du suspect âgé de 23 ans. L’individu était déjà connu des services policiers pour des crimes similaires.

C’est pendant un arrêt, alors qu’il venait tout juste de monter à bord de l’autobus de la STTR, que le suspect et la chauffeuse ont eu une première prise de bec. «L’accompagnateur s’en est mêlé dans le but de calmer le jeu et finalement, le ton a monté et il y a eu une altercation physique entre les deux personnes», indique Luc Mongrain, porte-parole de la DPTR.

«La victime, un homme d’une cinquantaine d’années, n’a pas été blessée sérieusement, donc n’a pas eu de transport à l’hôpital. [Il n’a reçu] que des marques au visage», poursuit le sergent.

Une version que met en doute le conseiller syndical Mario Fontaine du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les chauffeurs de la STTR. «Le travailleur a eu une bonne coupure au visage et est en arrêt de travail parce qu’il a eu des maux de tête et on pense qu’il a une commotion», affirme ce dernier.

«Il a été passablement tabassé. J’ai vu le vidéo de l’agression et c’est très violent», ajoute-t-il. La STTR, de son côté, affirme que l’homme a «subi des blessures sérieuses».

Le suspect, pour sa part, a été libéré en après-midi et devra comparaître ultérieurement pour des accusations de voie de fait et de bris de conditions. Il n’est également plus autorisé à utiliser le réseau de transport en commun.

La STTR dénonce

Par une communication sur les réseaux sociaux, la STTR a tenu à dénoncer l’incident et plus largement, les tentatives d’intimidation que subissent de plus en plus fréquemment ses employés.

«Ce qui s’est produit est inacceptable et nous souhaitons écrire ce statut pour dénoncer la violence dirigée envers les chauffeurs d’autobus. Leur métier consiste à vous transporter prudemment vers votre destination et malheureusement cela devient de plus en plus périlleux en raison de l’augmentation des cas d’incivilité, ainsi que des agressions physiques et verbales», signale la société de transport.

Joint au téléphone, le directeur des communications de l’organisme paramunicipal, Charles-Hugo Normand, abonde dans le même sens : «Il faut que les gens comprennent que le phénomène est important et qu’on doit l’arrêter. Le but, c’est de conscientiser les gens, mais surtout de les amener à se dire qu’ils doivent montrer l’exemple et en même temps dénoncer les actes de violence dont ils peuvent être témoins.»

Il n’existe aucune statistique concernant les incivilités dans le réseau de transport en commun trifluvien, mais le porte-parole de la STTR affirme que des situations lui sont rapportées «au moins une fois par semaine». Par contre, les agressions physiques visant le personnel sont beaucoup plus rares.

Le syndicat réagit

«Il faut vraiment s’asseoir avec l’employeur et trouver des solutions. Est-ce qu’on est rendu comme dans d’autres municipalités où ils ont commencé à instaurer des cages? Il va falloir sérieusement commencer à y songer parce qu’on a des femmes chauffeuses d’autobus, puis aujourd’hui, au moment où je vous parle, elles ne sont plus à l’aise de travailler», soutient Mario Fontaine du SCFP.

Mario Fontaine, conseiller syndical pour le SCFP. (SYLVAIN MAYER/SYLVAIN MAYER)

Bien que celui-ci salue la collaboration de la STTR dans la protection des employés, il croit que des mesures supplémentaires seront nécessaires pour assurer leur sécurité. «Ça fait longtemps qu’on dénonce, et l’employeur le sait depuis longtemps aussi, il y a une espèce d’escalade sur la violence qui est faite envers les chauffeurs et chauffeuses.»

«Ce sont des gens qui sont prisonniers, ils sont pris dans le coin, assis. Tu ne peux pas te sauver. Ce n’est pas évident», renchérit le syndicaliste qui a déjà eu une réunion avec les autorités de la STTR pour faire le point sur la situation, mercredi en fin d’après-midi.

M. Fontaine assure d’ailleurs que ce serait une citoyenne qui aurait appelé la police lors de l’altercation, en dépit de la présence d’un bouton de panique dans l’habitacle du véhicule. «La chauffeuse était tellement traumatisée qu’elle n’a pas allumé, elle était vraiment paniquée. Est-ce qu’il y a d’autres façons? Je ne sais pas. Il y a trois ou quatre caméras dans l’autobus et tout le monde le sait. Malgré ça, il y a des agressions quand même.»