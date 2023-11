Laurier Québec accueillera un restaurant Blaxton

Celui-ci ouvrira ses portes le 1er octobre 2024, à Laurier Québec, dans un nouveau local situé à côté du Sports Experts.

Éric Nadeau et Pierre-Olivier Tardif en association avec François Tardif et Sébastien Lee Garceau ont investi 2,5 millions $ pour cette nouvelle franchise. Le Blaxton Laurier comptera 300 places assises et sera dessiné par la firme d’architecture Agence Spatiale.

« Le secteur Sainte-Foy était dans nos plans de développement, mais on voulait attendre un peu de voir ce qui allait se passer avec le tramway », a confié le vice-président de Blaxton Franchise Canada, Antoine Rouleau.

Peter Sgobba (BFC), Sebastien Lee Garceau, Eric Nadeau, Pierre-Olivier Tardif, François Tardif et Antoine Rouleau (BFC). (Blaxton Franchise Canada)

« La fermeture de la Cage aux sports laissait un grand vide et nous allons être le seul restaurant avec un service aux tables. Nous nous sommes rapidement entendus avec Laurier Québec qui souhaitait un restaurant d’ambiance et grand public », poursuit-il.

L’Amérique du Nord dans la ligne de mire

D’ici cinq ans, un premier Blaxton pourrait voir le jour en Floride. C’est en tout cas le souhait des fondateurs de la franchise, Peter Sgobba et Antoine Rouleau.

« Nous avons trois associés qui ont habité aux États-Unis et qui souhaitent y retourner », explique M. Rouleau.

En plus des États-Unis et du Canada, la chaîne a pour objectif de posséder 40 restaurants partout au Québec d’ici les huit prochaines années, à raison de 3 à 4 ouvertures par année.

Centre Vidéotron : 15 février 2024

Trois-Rivières : début 2025

Chicoutimi : fin 2024-début 2025

À suivre : nord de Montréal, dont Joliette et Saint-Jérôme

Cuisine centrale et produits d’épicerie

Dans le but de soutenir sa croissance, Blaxton Franchise Canada, franchiseur des restaurants Blaxton, construira sa propre cuisine centrale et son centre de distribution dans la région de Québec, prochainement.

« Avec la multiplication des franchises, nous souhaitons uniformiser certaines choses. Cela va permettre de garder le contrôle de la qualité et d’assurer une bonne gestion du stock », indique M. Rouleau.

L’entreprise de Québec développe également des produits destinés aux épiceries. « On se le fait demander, surtout par des IGA, dont nous connaissons les propriétaires », révèle-t-il.

Selon M. Rouleau, cette offre sera complémentaire aux restaurants et s’adressera à une clientèle qui a envie de manger du Blaxton plusieurs fois par semaine.

« Dans nos restaurants, on ne sent aucun ralentissement. Nous n’avons pas diminué les quantités et les prix n’ont pas augmenté depuis six mois. On a retravaillé les ententes avec nos fournisseurs pour ne pas refiler la facture aux clients », fait-il valoir.

La chaîne de restaurant Blaxton Pub&Grill a vu le jour sur l’avenue Cartier, dans le quartier Montcalm, en avril 2013, à la place du restaurant Le Turf.

Les Blaxton déjà ouverts