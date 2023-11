Reconnaissance historique pour le « précurseur de Disney »

Natif de Granby, Palmer Cox a connu un rayonnement international avec ses créations littéraires. (Bain News Service, publisher, Public domain, via Wikimedia Commons)

Cette décision est saluée par la Société d’histoire de la Haute-Yamaska (SHHY). «C’est une excellente nouvelle, a réagi la directrice générale de la SHHY, Cecilia Cappochi. C’est une reconnaissance formelle de l’importance patrimoniale du personnage. Ça a de l’autorité.»

Les personnages des Brownies ont des allures de lutins. Ils ont donné lieu à une véritable «brownie mania». (Internet Archive Book Images, No restrictions, via Wikimedia Commons)

Selon Mme Cappochi, ce geste de la Ville pourrait aider à ce que cette reconnaissance s’applique au niveau national. La Société d’histoire de la Haute-Yamaska a fait circuler une pétition en ce sens en 2016. Mais le gouvernement du Québec n’avait pas jugé opportun, à cette époque, d’accorder ce statut à Palmer Cox.

«Il fallait démontrer un peu plus les retombées de son œuvre au Québec, explique la DG de la SHHY. Comme il (Palmer Cox) a fait la majorité de sa carrière aux États-Unis, ils considéraient qu’il y avait peu de retombées au Québec. Je n’étais pas d’accord! Mais souvent quand une municipalité fait une désignation comme ça, c’est plus facile après. Je continue à croire que ça a sa pertinence.»

Né en 1840 à Granby, dans le Canton plus précisément, Palmer Cox a longtemps vécu à San Francisco et à New York. C’est d’ailleurs là que ses premiers contes illustrés pour enfants, à l’origine d’une véritable brownie mania, ont vu le jour.

«Malgré que sa carrière se soit déroulée en grande partie aux États-Unis, Palmer Cox a toujours gardé un lien privilégié avec Granby, où il s’est installé en 1904, continuant à dessiner» et à faire vivre des aventures aux personnages qui l’ont rendu célèbre, et ce, jusqu’à son décès, en 1924, est-il relevé dans la documentation du conseil municipal de Granby.

Palmer Cox a fait construire le «Château Brownie» sur la rue Elgin. Cette demeure pourrait en outre devenir un atout touristique, si un intérêt patrimonial lui est reconnu, est-il également relevé.

Palmer Cox avait installé son atelier dans la tour du «château» qu'il a fait construire sur la rue Elgin. (La Voix de l'Est, Alain Dion)

Selon les informations biographiques de l’écrivain, les histoires de Brownies, qui ont l’allure de petits lutins, ont été traduites en plusieurs langues (français, italien, russe). À son décès, en 1924, le New York Times a, semble-t-il, comparé Palmer Cox à des auteurs du calibre de Lewis Carroll, d’Henry James, de Robert Louis Stevenson et de W.S. Gilbert. Ses dessins ont également donné lieu à plusieurs produits dérivés.

Demandes

Bien que la société d’histoire locale ait mis de l’avant différentes initiatives au fil du temps pour garder vivant l’héritage culturel de celui qui a déjà été qualifié de «précurseur de Walt Disney», il n’y avait jamais eu de «mise en valeur» formelle, confirme la mairesse Julie Bourdon.

Les Brownies ont donné lieu à plusieurs produits dérivés. (Boston Public Library/Boston Public Library)

Selon elle, en plus de la SHHY, des groupes de citoyens souhaitaient que la Ville aille plus loin dans la démarche de reconnaissance à l’endroit de Palmer Cox.

Le statut de «personnage historique important» assurera un rayonnement à la municipalité par l’inscription au Registre du patrimoine culturel et sa diffusion dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, est-il notamment souligné dans le sommaire décisionnel remis aux élus, et dont les médias ont obtenu copie.

Cecilia Capocchi, directrice générale de la Société d'histoire de la Haute-Yamaska. (Jessy Brown/La Voix de l'Est)

Cela pourrait également offrir la possibilité de demander des aides financières pour la protection et la mise en valeur du patrimoine, en plus de «créer un levier de développement culturel et touristique».

Nouvelle politique

La mairesse Bourdon affirme que ce geste posé à l’égard de Palmer Cox s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la nouvelle politique de la culture et du patrimoine de la Ville. Cette dernière a récemment été adoptée par les élus. Une somme de 85 000 $ a été mise de côté pour la réalisation du plan d’action. Les détails de la politique seront présentés mardi prochain, à l’occasion d’un point de presse.

La tenue d’un premier salon du livre à Granby pourrait par ailleurs être propice à la présentation d’une activité, voire d’une conférence, sur Palmer Cox et son rayonnement, avance Julie Bourdon.