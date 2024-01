Marc-André Grenon subira son procès à Chicoutimi

Le juge François Huot a tranché et a rejeté la requête présentée par la défense en changement de venue. Il avait pris la demande en délibéré au début du mois et a rendu sa décision vendredi, en fin d’avant-midi. Dans la foulée, le juge Huot a confirmé la date qu’il avait choisie tôt en 2024, soit le 15 janvier, et réservé six semaines.

Par ailleurs, la défense n’a pas présenté de troisième volet à son argumentaire pour demander un arrêt des procédures et le juge a donc pris la demande en délibéré. Mes Vanessa Pharand et Karine Poliquin ont aussi annoncé avoir terminé leurs requêtes en exclusion de preuves, lesquelles ont toutes été jugées oralement sur le banc. Les avocats en défense et en poursuite ont un dernier rendez-vous avec lui le 5 octobre pour plaider le type de réparation qui pourrait découler de la décision que rendra le juge Huot sur l’arrêt des procédures.

Une ordonnance de non-publication empêche les journalistes de donner le détail des travaux préparatoires au procès, qui se sont tenus pendant deux jours, les 18 et 19 septembre. Il en est de même pour les motifs qui ont poussé le magistrat à rejeter la demande de changement de venue, et ce, jusqu’au moment où le futur jury sera séquestré pour ses délibérations.