Un an plus tard, des sinistrés reviennent sur le glissement de terrain de La Baie

Près d’un an après le glissement de terrain survenu à La Baie le 13 juin 2022, Charles-David et Érika ont accepté de nous recevoir dans leur nouvelle maison, située non loin de celle qui a été emportée par une coulée de boue. Et heureusement, en raison de l’évacuation préventive, personne ne se trouvait à la maison.

«On serait tous morts. Notre maison se trouvait en bas de la fissure. La terre l’a fait partir. Tout a été détruit, il n’y avait plus rien. Nous avons essayé de ramasser les fondations, mais c’était impossible. Les plinthes électriques étaient écrasées», explique Charles-David, en rapprochant son pouce et son index pour en montrer l’épaisseur.

Érika Simard et Charles-David Bergeron-Brisson sont heureux d'avoir trouvé une maison où ils se sentent bien avec leur cinq enfants, dont Jacqueline et Léonie. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

C’est lui qui a reçu le coup de fil, dans la soirée du 13 juin, lorsque le glissement de terrain est survenu. Il était déjà au lit.

«C’est dur à expliquer comment on se sent. J’étais dans un état de panique. Je n’ai pas réveillé Érika et je ne suis pas revenu me coucher. Je suis resté debout. Après ça, je me suis dit ‘’ok’'. J’ai réalisé ce qui se passait, mais j’ai tout mis ça de côté. Pour les enfants, pour leur moral.»

La ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, s’est d’ailleurs dite impressionnée par la force de ce père de famille.

«J’ai eu le cœur arraché par la famille de cinq enfants. Le père était tellement fort. Il était solide comme le roc.» — La ministre Andrée Laforest, rappelant que le premier ministre François Legault s’était adressé à eux lors de son passage le 22 juin

«Il fallait montrer aux enfants qu’on était forts. Il fallait se rebâtir, ne pas baisser les bras», a ajouté Érika.

Ça faisait quatre ans que le couple habitait la maison. Tout avait été refait à l’intérieur, même le terrassement. Il ne restait que la toiture. «J’ai tout fait avec mon père. Nous avons mis environ 70 000$ en matériaux», explique Charles-David, qui était justement en train de faire des travaux de terrassement lors de notre passage. Encore!

«On est chanceux, on est encore là. Je retape la maison, mais ça va bien», dit-il.

«Les enfants ont les mêmes amis, ils ne sont pas déboussolés», renchérit Érika.

Ils sont aujourd’hui âgés de deux, quatre, sept, dix et onze ans. Érika admet que la plus grande a trouvé ça plus difficile, car elle s’ennuyait de ses choses, alors que les petites ont davantage ressenti le stress vécu par les parents.

À l’aube du premier anniversaire, Charles-David et Érika ne sont pas du tout amers. «C’est quelque chose qu’on ne peut pas contrôler», confient-ils.

Après avoir fait de nombreux travaux sur leur ancienne maison, Charles-David Bergeron-Brisson et Érika Simard ont dû recommencer à la nouvelle, notamment le terrassement. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

«Ça aurait pu tomber n’importe quand. Le voisin d’en face – qui n’était pas évacué –, a failli y passer aussi. S’il y avait un peu plus de terre, on passait [la maison] par-dessus. Même les maisons d’en haut auraient pu tomber. […] Mais aujourd’hui, il n’y a pas de morts, pas de blessés. Tout le monde va bien. Oui, on a perdu des souvenirs, mais on va s’en créer d’autres», assure Charles-David.

Au final, après l’évacuation du mois d’avril, la famille aura passé trois mois chez les parents d’Érika. Ils ont trouvé «une maison dans le genre qu’on aime, on se sent bien. C’est comme si on l’avait toujours habitée», confie la jeune maman.

Développer Lecture automatique 1 de 17 La scène était désolante dans les jours suivant le glissement de terrain. (Jeannot Lévesque/Le Quotidien)

Pierre-Paul Ouellet et Sylvie Beaugrand, qui habitent sur l’avenue du Parc, ont quant à eux été évacués cinq jours après le glissement de terrain, soit le 18 juin à la suite d’études de sol. Ils sont revenus à la maison le 9 septembre après les travaux de stabilisation. Le Quotidien les a rencontrés alors qu’ils effectuaient de petits travaux à l’extérieur.

Quand on leur demande s’ils se sentent en sécurité dans la maison qu’ils habitent depuis 1982, M. Ouellet répond «oui» sans hésiter. Mme Beaugrand est un peu plus hésitante.

«Mais ce qu’on a vécu, ce n’est rien comparé aux autres gens. On n’est pas en zone de guerre, on n’a pas subi de dommages. On se compte parmi les choyés. Et on se rend compte aujourd’hui qu’ils avaient raison de faire des évacuations.» — Sylvie Beaugrand

Pierre-Paul Ouellet et Sylvie Beaugrand ont dû quitter la maison qu'ils habitent depuis 1982 pendant trois mois. (Rocket Lavoie/ Le Quotidien)

Aujourd’hui, le couple reprend «le contrôle» de son terrain. Car pendant tout l’été passé, alors qu’ils étaient à Québec, chez leur fils, le gazon et les mauvaises herbes n’ont pas arrêté de pousser!

Ce ne sont pas les seuls à avoir trouvé que les autorités «exagéraient» avec l’évacuation. Carol Pelletier, un résident de la 8e Avenue, habite tout juste à la limite de la première évacuation du mois d’avril, en dehors du périmètre, de l’autre côté des blocs de béton qui avaient été installés par mesure préventive.

Il faisait du vélo lorsque nous l’avons croisé. «Je n’ai pas été évacué en avril, mais je l’ai été le 13 juin après le glissement de terrain. Ce sont les pompiers qui sont venus avertir ma conjointe. Moi, j’étais au travail, raconte le chauffeur de taxi. Il fallait sortir, ça pressait.»

Pendant les trois mois qu’a duré l’évacuation, le couple s’est installé pendant deux semaines dans un logement étudiant après avoir été pris en charge par la Croix-Rouge. Mais ils auront finalement passé tout l’été au camping Au jardin de mon père de La Baie. Aujourd’hui, M. Pelletier assure ne pas être inquiet, dit-il en regardant le talus qui a été complètement aménagé depuis.

«Ils ont tout arrangé ça. Au début, en avril, je les trouvais extravagants. Ils avaient installé des blocs de béton qu’ils avaient rentrés dans le sol. Mais quand ç'a glissé, j’ai trouvé qu’ils avaient bien fait ça!» — Carol Pelletier

Carol Pelletier donne une bonne note aux élus et au gouvernement pour la gestion la crise. Il a dû être évacué le 13 juin lors du glissement de terrain. (Rocket Lavoie/ Le Quotidien)

Jessy Gaudreault, qui habite sur l’Avenue du parc, juste en haut du talus, non loin du point de rupture, a lui aussi été évacué le 13 juin au soir, dans les instants suivant le glissement.

«C’est tellement arrivé vite. On est chanceux qu’il n’y ait pas eu de morts», explique-t-il, se disant toutefois «déçu» d’avoir perdu son voisin, dont la maison a été détruite.

Celui qui a aussi été évacué trois mois fait entièrement confiance aux autorités. «Ils ont fait les travaux nécessaires, ce sont des experts.» Il déplore cependant une petite erreur de communication qui, pendant trois heures, lui a fait croire que sa maison serait détruite tandis qu’un autre résident croyait sa maison sauvée de la démolition. «Une erreur d’adresses», résume-t-il.

Et comme M. Ouellet et Mme Beaugrand, il a dû mettre beaucoup d’effort pour remettre son terrain en ordre. Il aurait aimé avoir un peu plus d’aide à ce niveau, les demandes qu’il a faites étant demeurées vaines.

Une bonne note

«On n’a pas fait le gazon à certains..., dit la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, sur le sujet. Je me suis dit ‘’Maudit, on est quand même pas pire bons’'. Mais la Ville est allée jusqu’au maximum dans la situation, dans le temps qu’on a donné. On a eu de l’amélioration en continu et on va être encore meilleurs s’il arrive quelque chose d’autre.»

Toutefois, ce qui ressort parmi tous les témoignages recueillis, c’est la bonne note accordée aux divers intervenants. «Je n’ai rien à dire, que ce soit au sujet de la Ville, du gouvernement, de la ministre. La communication était bonne et nous avons bien été pris en charge», assure Charles-David Bergeron-Brisson.

«Nous avions les bons numéros, nous savions qui appeler. Que ce soit le député François Tremblay, le conseiller Raynald Simard ou la ministre Laforest avec qui nous avions un accès direct», ajoute Érika Simard, qui assure que tout a bien été pour les versements des indemnités, autant pour les montants quotidiens que celui pour la maison.

«Une chance, parce qu’on aurait deux hypothèques aujourd’hui», souligne son conjoint, qui dit avoir eu un «bon moment» avec le premier ministre François Legault, s’être senti «soutenu et écouté», lors de sa visite du 22 juin.

Même son de cloche du côté de Pierre-Paul Ouellet et Sylvie Beaugrand, qui disent s’être sentis appuyés et bien informés dans les différentes rencontres, et pour Jessy Gaudreault, qui assure que ç'a bien été avec la Ville... même s’il aurait aimé avoir du soutien pour effectuer les travaux extérieurs à son retour.

Le paysage a beaucoup changé dans le secteur de la 8e Avenue et de l'Avenue du Parc au cours de la dernière année. (Jeannot Lévesque/Le Quotidien)

Rencontrées dans deux entrevues distinctes, la mairesse de Saguenay Julie Dufour et la ministre Andrée Laforest s’accordent une bonne note, un an après l’événement. Dans les deux cas, elles se réjouissent d’avoir pu bonifier le programme d’indemnités. Celui-ci est passé de 20$ à 40$ par personne, par jour, et le montant accordé pour la maison de 260 000$ à 385 000$.

«C’est un vieux programme qui n’avait jamais été réajusté. Nous avons essayé d’avoir plus d’aide, mais je me suis fait dire ‘’c’est le programme’'. Et j’ai dit en réunion, ‘’si c’est le programme, on va le changer’'. J’ai appelé la ministre, elle a été très à l’écoute. Le programme a finalement été amendé au dernier conseil des ministres avant le déclenchement de la campagne électorale», explique Julie Dufour.

La mairesse de Saguenay Julie Dufour se félicite encore, un an plus tard, d'avoir insisté pour faire changer le programme provincial d'indemnités. (Rocket Lavoie/ Le Quotidien)

«Il ne faut jamais lâcher, même si quelqu’un nous dit que c’est impossible parce que c’est un programme. Au moins, il faut l’essayer. Peut-être qu’on va échouer, mais on l’aura essayé. Mais là, on l’a essayé, on a mis de la pression, on avait une belle fenêtre d’opportunité aussi qui était la campagne électorale. On a réussi. Aujourd’hui, c’est un programme qui ne sert pas juste aux gens de La Baie. C’est un programme normé québécois. Ça permet d’avoir eu un ajustement collectif.» — La mairesse de Saguenay, Julie Dufour

Andrée Laforest confirme que c’est le glissement de terrain de La Baie qui a permis au gouvernement de revoir son programme d’indemnisation. Même s’il reste encore trois dossiers à régler, elle assure que tout s’est bien déroulé jusqu’à maintenant.

(Le Quotidien)

Communication et coordination

La communication et la coordination sont deux éléments qui ont fait la différence aux yeux de la mairesse et de la ministre. D’abord, le travail «de la Ville, de la Sécurité publique, du CIUSSS et de la Croix-Rouge», note Mme Laforest, mais aussi «le président de La Baie Raynald Simard qui été impressionnant. Il prenait les téléphones jours, soirs, nuits. Le député François Tremblay, la mairesse aussi. Tout le monde était là pour aider», félicite-t-elle, rappelant au passage la visite de François Legault et la «belle écoute» de la ministre de la Sécurité publique de l’époque et vice-première ministre, Geneviève Guilbault.

«Il y a quelque chose d’extraordinaire dans notre ville. Tous les employés se déploient, les partenariats se déploient, les protocoles, la présence 24 heures sur 24 sept jours sur sept au quartier général du Service de sécurité incendie. Il y a eu une coordination, les gens n’ont pas compté leurs heures», assure Mme Dufour.

Sur le plan humain, le glissement de terrain a aussi touché la mairesse. Lors de l’entrevue, elle s’est décrite comme une «maman ours» qui voulait protéger ses citoyens. Et lorsque l’avis d’évacuation est tombé, le samedi 18 juin à 20h30 pour 53 résidences supplémentaires, elle passait une soirée tranquille avec sa fille, à la maison.

Le glissement de terrain est survenu le 13 juin. Les travaux de stabilisation ont été complétés en décembre. (Jeannot Lévesque/Le Quotidien)

«Quand j’ai l’appel le soir de M. (Carol) Girard (chef du Service de sécurité incendie), il me dit : ‘’Écoutez Mme la mairesse, on a une mauvaise nouvelle pour vous, c’est plus gros qu’on pensait. On vient d’avoir les chiffres de la modélisation, donc il faut évacuer, il faut fermer le quartier au complet. Pompiers et policiers sont prêts. Pouvez-vous vous déplacer?’’ J’étais en train de peinturer avec ma fille. Ça ne fait pas longtemps que je suis mairesse, même si ça fait longtemps que je suis en politique municipale, et comme être humain, il fallait expliquer tout ça à la presse sans faire peur aux gens. C’est le soir, il faut que ça aille rapidement. Tu ne peux pas leur dire combien de temps ils vont être sortis», se remémore-t-elle.

Mais le glissement de terrain du 13 juin jumelé à l’évacuation massive cinq jours plus tard ont donné raison à la Ville d’évacuer des résidences dès la fin avril.

«Le premier constat qu’on fait, c’est qu’on a été prudents, on avait sécurisé le territoire, évacué aussi la famille. Il y avait eu un peu de grogne face à nos mesures, on disait qu’on exagérait, que ce n’était pas si grave que ça et qu’il y avait toujours eu des fissures. Je me rappelle que ce matin-là (14 juin), quand on se présente et qu’on voit la maison, on est tristes, mais extrêmement contents d’avoir été prudents et chefs de file. On a sauvé une famille.»

Qu’est-ce qui aurait pu être mieux fait? Julie Dufour y réfléchit, mais la réponse vient rapidement.

«Le lendemain de l’évacuation, à la première rencontre, ils sont presque 200 personnes, les gens n’ont pas dormi, il y a des enjeux d’ordinateurs, de vacances, de médicaments, chacun a sa réalité. Je m’aperçois qu’on n’a pas été bons. Il n’y avait pas de café, pas d’eau, pas de [collations], les gens n’ont pas eu le temps de déjeuner. On est bons, mais on n’est pas excellents. Je leur ai dit : ‘’La Ville est bonne, mais on n’est pas excellents. J’ai besoin de vos yeux, de vos oreilles, de vos besoins, de bien dire les choses et on va régler un à un les problèmes.’’»

La ministre Andrée Laforest salue le travail de communication et de coordination de toutes les personnes impliquées. (Jeannot Levesque/Le Quotidien)

La ministre Laforest note quant à elle que le travail de coordination entre tous les intervenants, auquel s’est joint le directeur général de l’OMH, Éric Gauthier, aura permis de loger tout le monde dans un délai raisonnable.

«Il y avait des HLM vacants, parce qu’ils devaient être rénovés. Mais c’étaient des travaux mineurs, comme changer les fenêtres, alors on a pu les utiliser. Avec Éric Gauthier, qui a été tellement efficace, on a pu loger des gens partout, à Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Petit-Saguenay et même Saint-Félix-d’Otis», énumère Mme Laforest. Il ne faut pas oublier qu’au même moment, une cinquantaine de personnes ont été jetées à la rue à la suite de l’incendie du HLM Saint-Dominique, à Jonquière. Toutes des personnes qui ont aussi dû être relogées.

Difficile pour la ministre de parler du glissement de terrain sans parler du projet de loi 16 modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, qui a été adopté la semaine dernière, une fierté pour elle.

«Ce projet oblige les MRC et les villes à planifier leurs développements. On ne pourrait plus avoir des quartiers bâtis comme celui de La Baie. C’est un travail pour sauver des vies et des montants d’argent. Il faut penser à notre sol, à notre aménagement.» — La ministre Andrée Laforest

C’est donc dire que de demander un permis de construction dans une zone de contrainte sera plus compliqué. «Nous sommes en train de revoir la cartographie du Québec, c’est très positif. Le glissement de terrain de La Baie rappelle toute l’importance d’avoir un bon plan d’urbanisme», ajoute Mme Laforest.

«En termes de glissement de terrain et de gestion de crise, mes employés pourraient donner de la formation partout au Québec. On est des chefs de file, on a une expertise, on partage l’information, on est les plus rapides. Tout ça part de Saint-Jean-Vianney et d’un post mortem après le déluge. Ça reste et on a une expertise qui est incroyable», avance la mairesse Dufour.

Des propos appuyés par Mme Laforest. «Les gens ont vraiment été résilients peut-être avec le fait d’avoir vécu la catastrophe du déluge en 1996. Ça faisait dire aux gens : ‘’On est à risque, on va partir, on va les laisser faire les travaux.’’ […] Ça s’est vraiment bien passé honnêtement. Les gens, je pense, ont vu l’effort du gouvernement.»

Un petit bémol toutefois, celui de tracer la ligne entre la limite du public et du privé dans un tel événement.

«On vivait un deuil et après les réunions, on était attendus par une ligne de médias, de caméras et de micros. C’est peut-être la chose qui m’a le plus dérangé», avoue Jessy Gaudreault.

Des propos partagés par Julie Dufour.

«C’est un drame humain de perdre sa maison. Il faut avoir le respect de donner l’information aux sinistrés, de leur laisser vivre le moment qu’ils voulaient vivre eux-mêmes, mais aussi de donner assez d’informations aux médias pour informer le reste de la population. Elle est où la limite de ce qui est public?», questionne la mairesse.