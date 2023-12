Après Québec et Trois-Rivières, Minute Pizza à la conquête du Saguenay–Lac-Saint-Jean

«C’est assez rare qu’une compagnie en start-up peut avoir l’opportunité de choisir où elle va. Nous, on l’a présentement», mentionne le président de Minute Pizza, Sébastien Manseau.

Il a dans les mains des listes de plusieurs dizaines de demandes pour les distributrices de pizzas. L’entreprise doit analyser et choisir.

«C’est over tout ce qu’on pensait. Là, on se demande comment grossir aussi vite», laisse tomber le vice-président Kevin Dauphinais.

Minute Pizza à la conquête du Saguenay-Lac-St-Jean (Amélie St-Yves)

Les deux associés ne s’en plaignent certainement pas. En plus des cinq distributrices à Trois-Rivières, ils viennent d’installer les premières machines dans la région de la Capitale-Nationale et ont pris une entente avec la bannière Super Sagamie, ce qui va leur permettre de s’installer au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le concept des machines semble tiré du futur: des pizza fraîches sont mises dans la partie réfrigérateur de la machine. Une fois que la commande est prise sur un écran tactile et payée, un robot traverse le produit vers le four à convection de l’autre côté de la machine, qui fait cuire la pizza en trois minutes.

La pizza est ensuite remise dans la boîte et sort de la distributrice comme des billets de 20 $ sortent du guichet automatique.

Minute Pizza a actuellement une quinzaine d’employés, quelques-uns dans une cuisine de Trois-Rivières où les pizzas sont fabriquées. Une entente a toutefois été prise avec une autre usine, qui ne sera pas nommée pour l’instant, pour permettre d’accélérer la cadence.

L’entreprise continue quand même le démarchage pour s’établir dans certains points stratégiques. Et on voit grand: des visites sont à l’horaire pour Paris et Chicago, afin de présenter les produits et éventuellement, possiblement établir un système de franchises.

Nouvelle machine

Par ailleurs, Minute Pizza travaille actuellement à élaborer une nouvelle machine distributrice, en partenariat avec Automation GSC, pour un nouveau concept.

«Dans un avenir très rapproché, cette machine-là va voir le jour. Ça va très vite», mentionne M. Manseau.

Sans donner trop de détails, les gestionnaires affirment vouloir prendre prochainement une direction pour des repas individuels à coût moindre.

Par ailleurs, de nouveaux repas seront prochainement ajoutés aux machines existantes, comme des spaghettis gratinés, des déjeuners et des nachos.