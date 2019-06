La SLA fait basculer deux vies

Est-ce que vous vous êtes fait une liste de choses à faire avant qu’il soit trop tard? Aller à Paris? Essayer le nouveau resto? « Non, pas de liste. Il n’y a plus rien à faire. On n’est plus à gérer l’avenir et les projets. On s’adapte à notre nouvelle réalité. En ce moment, je me demande si je pourrais lui installer un accès pour handicapée au chalet. On ne va pas plus loin que ça », mentionne celui qui fêtait mardi ses 65 ans.