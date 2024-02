Pause au procès de Marc-André Grenon: la défense réfléchit jusqu’à lundi

La défense a aussitôt demandé une pause pour revenir annoncer, au bout d’une vingtaine de minutes, qu’elle demandait de réfléchir pendant la fin de semaine aux choix qui s’offrent à elle. On sait que le juge François Huot a réservé six semaines de procès sur le calendrier. On est rendu à mi-parcours et les prochaines étapes sont celles réservées pour la défense, ensuite les plaidoiries, les directives du juge puis la séquestration de 12 des 14 jurés jusqu’à ce qu’ils parviennent à une décision unanime. Le juge a donc accepté la demande.

(Rocket Lavoie / Le Quotidien)

Avant de donner congé au jury vendredi avant-midi, François Huot l’a informé que deux hypothèses se présentent pour la reprise de lundi: si Mes Karine Poliquin et Vanessa Pharand soumettent une défense, on continue les travaux lundi matin. Sinon, les jurés retourneront chez eux pendant que lui et les avocats vont discuter des points de droit qui guideront les plaidoiries. Normalement, la Couronne plaide en dernier, sauf si la défense ne fait entendre aucun témoin, auquel cas elle aura le privilège de plaider en deuxième, ce qui lui donne l’occasion de répondre aux arguments de la poursuite et laisser la dernière impression dans la tête du jury.

Preuve d’ADN

Sans aucune empreinte digitale ni trace de sperme ou de salive, toute la preuve de la poursuite repose sur l’ADN de l’accusé dans le sang qui a été retrouvé sur la ceinture ayant probablement servi à l’étrangler, une boîte de condoms déchirée, et sur les prélèvements où il se retrouvait mélangé avec celui de la victime.

Vendredi, Me Pharand a clos rapidement le contre-interrogatoire de la biologiste judiciaire Caroline Paquet en s’attardant sur des traces d’ADN n’appartenant ni à la victime ni à l’accusé sur la scène de crime. On se souviendra que jeudi, le témoignage de la spécialiste avait été interrompu pour permettre à la défense de consulter son propre expert en la matière.

Ainsi, elle a fait dire au témoin que les deux écouvillons contenant des substances prélevées sur le sein gauche, celui portant des traces de morsures, contenaient de l’ADN n’appartenant pas à Guylaine Potvin et ne pouvant être relié à l’accusé. Même chose pour le prélèvement fait sur l’intérieur de la cuisse gauche où on a noté la présence de profils d’ADN de deux ou trois contributeurs autres que la victime et l’accusé qui n’ont pas été identifiés. Là-dessus, Mme Paquet a ajouté que ces fragments d’ADN ne contenaient pas assez d’informations pour être identifiables et ne pouvaient faire l’objet de comparaisons.

Le T-shirt de Guylaine Potvin a été analysé pour retrouver des traces d'ADN (Sûreté du Québec/Courtoisie)

À Me Pharand, qui lui demandait si cet ADN inconnu avait pu se retrouver avant la mort de la victime ou après par contamination, Caroline Paquet a répété une réponse donnée la veille à l’effet qu’on ne peut déterminer le moment où de l’ADN se dépose quelque part, ni dans quel ordre cela s’est fait.

La défense est aussi revenue sur un rapport du laboratoire rédigé le 14 janvier 2022 disant qu’il ne disposait pas d’assez d’ADN pour faire de nouveaux tests sur le sang retrouvé sur la ceinture et la boîte de condoms déchirée, sang attribué à Marc-André Grenon. La biologiste a expliqué au jury qu’à cette époque, où on ignorait encore à qui appartenait l’ADN retrouvé sur la scène du crime, le policier enquêteur aux dossiers non résolus Christian Côté avait voulu relancer l’enquête en demandant au laboratoire de refaire des analyses, avec des techniques plus modernes, sur les échantillons dont il disposait, afin d’avoir un profil plus précis. Mais on a constaté qu’il n’y en avait pas assez pour ce faire. Néanmoins, ils avaient tout de même le profil tracé avec les analyses faites au printemps 2000 et c’est ce même profil qui, en juin 2022, a été soumis au projet PatronYme, qui venait d’être activé, et qui a permis d’identifier Grenon comme nom de famille d’intérêt.