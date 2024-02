L’ex-scout Raphaël Bélisle nie les infractions à caractère sexuel qui lui sont reprochées

Dans un témoignage décousu mené tant bien que mal par son avocate Me Kim Dingman, Bélisle a donné énormément de détails sur cet été de 2022 où se seraient produits les contacts et les agressions sexuelles qui lui sont reprochés. Le jeune homme âgé dans la mi-vingtaine était souvent en contact avec les enfants. En plus d’être enseignant, Bélisle est fondateur de Scouts sans frontière, animait dans trois groupes scouts, était président de l’organisme communautaire Loisirs Acti-Famille en plus d’être famille d’accueil.

«Ça fait longtemps qu’il attend l’occasion d’expliquer sa version au tribunal, indique son avocate, Me Kim Dingman, en mêlée de presse. On a pris le temps d’entrer dans les détails pour que le tribunal puisse comprendre la dynamique. Il a des relations à expliquer avec trois jeunes filles différentes qui ne viennent pas du même milieu.»

Dans son témoignage, Bélisle a indiqué que souvent à l’été 2022, des jeunes dormaient dans son condo. «Ils dorment soit dans le sous-sol ou dans les chambres [libres]», précise-t-il. L’accusé mentionne que jamais les adolescentes n’ont dormi dans son lit... sauf une fois.

«On est revenus de voyage à 3 h du matin. [...] J’ai bu trois cappuccinos glacés au chocolat et je n’ai pas été capable de m’endormir. [...] Quand on est arrivés chez moi, des jeunes sont venus dormir à mon condo. [...] Les jeunes étaient vraiment fatigués, ils sont allés au sous-sol. Moi, j’étais vraiment éveillé. [...] Deux autres jeunes n’étaient pas fatigués non plus. Comme quelqu’un était couché sur le divan, je leur ai prêté mon cellulaire pour qu’elles écoutent une émission dans mon lit. Pendant ce temps, j’ai écouté un petit bout d’épisode assis sur un coin de lit et je suis allé marcher. [...] Au retour, j’ai défait les bagages et j’ai parti une brassée de lavage», dit celui qui n’aurait donc pas dormi cette nuit-là.

Gestes reprochés

Le jeune homme a infirmé les allégations comme quoi il aurait pris des jeunes filles pour les asseoir sur lui. Cependant, lors d’événements ou de films, «les places à côté de moi étaient assez populaires», estime l’ex-animateur scout.

Il réfute aussi les informations du témoignage de la première victime comme quoi il aurait dormi en cuillère avec elle. Il dit également ne s’être jamais retrouvé en érection en présence des victimes et n’aurait jamais discuté de propos à caractère sexuel dans le cadre d’un camp scout en présence des victimes.

L’accusé a aussi nié avoir écouté un film présentant des scènes de nudité avec les jeunes, mais avoue qu’il y avait des blagues à caractère sexuel dans l’ouvrage cinématographique. Il s’est aussi défendu quant aux câlins que lui sollicitaient certains jeunes, décrivant que parfois, ceux-ci le rendaient mal à l’aise.

Il n’a «jamais» partagé de couvertures ou de sac de couchage avec des victimes lors de camps scouts, a-t-il témoigné.

Quant à son pénis en érection qui aurait été vu ou perçu à travers ses boxers par les victimes, Bélisle «ne voit pas quand ça aurait pu arriver». «Jamais je ne me suis ramassé en érection en voyage, a-t-il mentionné plus tard. Et je me changeais dans la salle de bain. Je n’ai jamais été en boxer devant les enfants.»

Également, il «n’aurait jamais donné de bec sur le front à une jeune durant un camp scout».

Il reconnaît toutefois avoir pu discuter de sujets à caractère sexuel avec les jeunes, si ceux-ci posaient des questions. «C’est déjà arrivé qu’on ait des questions en lien avec la puberté», a-t-il décrit, ajoutant que pour certains sujets, il préférait recommander aux adolescents de parler à leur enseignant de sciences.

Le contre-interrogatoire de la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Laïla Belgharras, doit se tenir jeudi après-midi.