La défense questionne la preuve d’ADN

Les avocates de Marc-André Grenon ont scruté la preuve d’ADN soumise par la Couronne au dixième jour de son procès pour meurtre et agression sexuelle grave, en interrogeant la biologiste judiciaire Caroline Paquet sous les conseils de leur propre expert.

Rappelant que l’enquêteur Christian Royer avait cueilli, dans une poubelle, le gobelet et les deux pailles que l’accusé avait utilisés au cinéma Élysée de Granby le 2 août 2022, Me Karine Poliquin a voulu savoir s’il avait pu être contaminé par l’ADN laissé par d’autres personnes qui y ont jeté des objets et si on l’avait vérifié. Oui, il peut y avoir contamination, a répondu le témoin expert; mais dans l’échantillon de la paille, on n’a pas trouvé de trace d’un ADN étranger.

Le verre contenant l'ADN de MArc-André Grenon, saisi au cinéma (Sûreté du Québec)

La défense a fait confirmer par Mme Paquet qu’on n’avait trouvé aucune trace de sperme ni de salive sur la scène de crime, et ce, même si on a soumis les échantillons à de nouvelles analyses pour essayer d’en trouver avec les nouvelles méthodes, après l’arrestation de Marc-André Grenon. On n’a pas davantage confirmé la présence de salive, même si on a détecté de l’enzyme digestive amylase, car on peut la trouver dans plusieurs liquides corporels, dont la sueur.

L’après-midi a été peu productif, car la défense a été contrainte de demander une suspension pour laisser le temps à son expert examiner un tableau de résultats sur les prélèvements d’ADN afin de déterminer s’il y avait de nouvelles interrogations quant aux valeurs accordés à ceux ayant plus d’un contributeur (plus d’un ADN complet ou partiel) et, le cas échéant, orienter les prochaines questions. La biologiste pourrait donc revenir devant le tribunal vendredi matin pour répondre aux dernières questions de la défense, puis la Couronne devrait alors terminer sa preuve.

On ne sait pas si la défense présentera une preuve.