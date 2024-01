Saskatchewan: un député aurait agressé et étouffé une personne

La police de Moose Jaw a indiqué que le député Greg Lawrence faisait face à des accusations criminelles.

M. Lawrence, député de Moose Jaw-Wakamow depuis 2011, a démissionné mercredi du Parti saskatchewanais et il siège désormais comme indépendant à l’Assemblée législative.

Le caucus de ce parti au pouvoir depuis 2007 en Saskatchewan soutient que les plaintes sont liées à des événements qui seraient survenus il y a longtemps et sont sans rapport avec les fonctions de M. Lawrence à l’Assemblée législative.

Selon la police, des plaintes pour voies de fait ont été reçues en juin dernier et après enquête, des accusations ont été portées six mois plus tard.

Dans un courriel, M. Lawrence indique qu’il ne fera pas de commentaires et qu’il se remet toujours d’un accident de moto survenu l’été dernier.

Le premier ministre Scott Moe a indiqué dans un communiqué qu’il était profondément préoccupé par les accusations. «Notre gouvernement a adopté certaines des mesures les plus strictes et mis en œuvre certains des programmes les plus solides en matière de prévention de la violence», a-t-il écrit.

L’accusé doit comparaître devant le tribunal fin mars.

La Presse Canadienne