L’incendie de Wellington Sud mémorable pour le directeur Primeau

L’incendie de mardi dernier a nécessité une quatrième alarme et quelque 150 pompiers. «Ma mission sur place, c’est surtout de m’assurer des communications avec les médias, les élus, la direction générale. Je m’assure qu’on n’en échappe pas trop. Mais c’était tellement gros, les effectifs étaient occupés. Je libérais certaines personnes en m’occupant de certains dossiers opérationnels qu’à la base, je ne devrais pas avoir», explique celui qui a pris le flambeau de Stéphane Simoneau en novembre.

«C’est une difficulté d’être plus observateur qu’acteur, poursuit-il. Ça demande une certaine retenue.»

Colonne de fumée

Le directeur était en pleine réunion avec l’état-major de l’organisation lorsqu’il a reçu l’appel pour le feu au centre-ville. «J’ai vu la colonne de fumée. Le jour, remarquer une colonne de fumée, c’est parce que le feu a pris de la propagation rapidement. Automatiquement, tout le monde s’est levé et savait quoi faire», dit celui qui s’est déplacé vers l’incendie quelques minutes plus tard.

Rapidement, le feu est devenu une quatrième alarme. «Chaque alarme, on ajoute des véhicules et des effectifs. Dépendamment de l’heure, de la fumée, des conditions météo, du vent, de la dimension du bâtiment et du nombre d’appartements, on va monter en alarme plus rapidement. Sur la Wellington, on sait que les bâtiments sont collés. Le chef aux opérations arrive sur place et est comme le chef d’orchestre», explique le pompier d’expérience.

En mêlée de presse avec le maire suppléant Raïs Kibonge lors de l'incendie mardi dernier, Martin Primeau n'avait d'yeux que pour le feu. (Maxime Picard/La Tribune)

En arrivant sur place, il a su que le bâtiment avait été évacué, que personne n’était en danger. «Donc notre priorité, c’est de sauver des biens», ajoute Martin Primeau.

Autres bâtiments

Le directeur du SPCIS ne le cache pas, il a eu une petite frousse pour les édifices du Café Bla-Bla et du bar Le Liverpool. «C’est certain qu’on a eu peur, confie M. Primeau. Le SPS nous a fourni un drone qui a été un outil important. Il y a une caméra thermique sur l’appareil et on voyait les points chauds du haut des airs. On pouvait donc cibler l’intervention en fonction de ces points. On a pu aller sur les toits, creuser des tranchées et empêcher le feu de passer».

Les pompiers ont même pris le temps de recouvrir les tables de billard du Liverpool pour tenter de les sauver de l’eau.

Le directeur se dit fier de ses troupes, mais aussi de la finalité de l’intervention où personne n’aura été blessé. Si le bâtiment au cœur de l’incendie a été démoli par les flammes, les bâtisses abritant le Liverpool et le Café Bla-Bla sont restées debout.

Le secret? Quelques semaines avant le brasier, les équipes de M. Primeau sont allées sur la rue Wellington pour faire «de la préattaque». Le but est de vérifier si les camions passent, localiser les issues, l’entrée de gaz et l’entrée électrique, par exemple.

Lorsqu’il a vu l’immeuble en flammes, Martin Primeau croyait pouvoir le sauver. «Si on est entrés, c’est parce qu’on avait l’espoir, assure-t-il. C’est ce qu’on appelle le mode offensif, on envoie des équipes à l’intérieur. Quand nous sommes tombés en mode défensif, notre stratégie a changé. On a eu de l’information de l’intérieur que le plancher était chaud et qu’il y avait une déformation physique. Le lieutenant nous donne de l’information de l’intérieur.»

Et intervenir sur un immeuble historique n’a pas nécessairement de saveur particulière pour Martin Primeau. «Une bâtisse, c’est une bâtisse, estime-t-il. Qu’elle ait un intérêt patrimonial ou qu’elle soit neuve, l’objectif est le même. Où ça change, c’est le type de construction. On sait que c’est une maçonnerie porteuse et qu’il y a moins d’acier. L’intervention n’est pas pareille versus un immeuble d’aujourd’hui où l’acier se dilate plus facilement sous la chaleur.»

Après l’intervention, les pompiers se réunissent pour faire un bilan de l’opération.

Le directeur a fait des apprentissages lors de cette intervention. «C’était la première fois que je vivais un scrum avec sept ou huit micros sous le nez. Ç'a brisé la glace. En même temps, ça démontre le changement de direction. J’ai été vu par les citoyens comme le nouveau directeur incendie. C’est un passage qui marque l’imaginaire, ça confirme la transition», dit celui qui a parlé avec son prédécesseur Stéphane Simoneau au lendemain du brasier.

La vingtaine de locataires qui ont perdu leur logement ont été relocalisés ou pris en charge par leur famille. D’ailleurs, le sentiment d’émotion est toujours présent chez les pompiers qui voient la souffrance des gens qui perdent tout après un feu. «On a beaucoup d’empathie. Mais on a vécu aussi des morts. On voit les gens qui sont tristes, mais on sait que ça aurait pu être pire, on est quand même heureux de la finalité. Ce sont des biens, on sait que c’est du trouble, c’est difficile de perdre des souvenirs. Mais ça reste du matériel. Ils sont tristes, mais ils sont là», commente le pompier.

Ce qu’on ne sait pas