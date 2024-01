L’ADN de Marc-André Grenon retrouvé dans plusieurs prélèvements

Mercredi, au jour 9 du procès, la microbiologiste médicale et biologiste judiciaire Caroline Paquet a mis les neurones des jurés et des gens qui remplissaient la salle 3.09 du Palais de justice de Chicoutimi à rude épreuve pour bien saisir toutes les nuances contenues dans les résultats des analyses réalisées sur les échantillons prélevés sur la scène de crime et sur le corps de Mme Potvin au printemps 2000, prélèvements qui ont été analysés une nouvelle fois, avec des techniques qui ont évoluées, en 2023.

Tout d’abord, a mis en garde la scientifique qui a joint le laboratoire en 2005 et dirige la division des dossiers non résolus depuis 2021, l’évolution technologique ne veut pas dire que les analyses de 2000 n’étaient pas bonnes. Même si elles étaient moins pointues, elles donnaient quand même de bons résultats. Pour l’illustrer, elle a pris comme exemple les moyens de transport: autrefois, on circulait en voiture à cheval et aujourd’hui, on le fait dans une belle voiture chaude, confortable, et plus rapide. Mais à la fin, le résultat était le même: on arrivait à destination.

Aujourd’hui, avec le raffinement des méthodes d’analyse de l’ADN, on est capable d’obtenir des résultats avec des échantillons plus petits et de calculer des marges d’erreur microscopiques. En 2000, les analyses avaient été faites par le docteur Vahé Sarafian, qui fut ensuite le mentor de Mme Paquet.

N’étant pas disponible, tout comme ce fut le cas pour le pathologiste Claude Pothel qui avait procédé à l’autopsie, Caroline Paquet a soumis au tribunal les résultats de 2000 et a refait les analyses en 2023 pour comparer les profils génétiques avec celui de Marc-André Grenon et de la victime elle-même, car dans plusieurs cas, les deux profils étaient mélangés dans les échantillons prélevés.

Des profils uniques

Guylaine Potvin présentait un profil génétique de type caucasien d’origine européenne (comme la majorité des descendants des colons de la Nouvelle-France) très rare, a constaté Caroline Paquet. Il y a une chance sur 5200 milliards de retrouver le même profil; aussi bien dire que c’est impossible. Quant à Marc-André Grenon, la chance qu’on retrouve un profil identique est de une sur 2100 milliards, soit 233 fois la population de la Terre.

Ce profil unique pour chaque humain se retrouve sur seulement 1% de nos gènes puisque les humains partagent 99% de leur génome. Pour faire le portrait de ce 1% qui nous différencie, les biologistes utilisaient neuf sites sur l’ADN en 2000. Aujourd’hui, ils en prennent 15.

Le profil de l’accusé, identifié sur l’une des pailles du gobelet qu’il avait abandonné dans une poubelle du cinéma Élysée le 2 août 2022, a été tracé à l’aide d’un échantillon sanguin prélevé lors de son arrestation.

On se souviendra que les projecteurs se sont dirigés vers lui lorsque les biologistes ont comparé l’ADN de son chromosome Y (provenant du père) dans la banque de données de pYste, issue des échantillons d’ADN fournis par des dizaines de milliers d’individus sur des sites de généalogie. Mais pour établir les comparaisons avec les échantillons dont elle disposait, Mme Paquet a dressé le profil de son ADN autosomal, soit celui contenu sur les 22 paires de chromosomes excluant la 23 contenant le chromosome Y.

Pendant toute la journée, Caroline Paquet a détaillé devant le jury les différents échantillons prélevés sur le corps de Guylaine Potvin et sur les lieux crime tout en lui expliquant que les choses ne sont pas toujours simples. Par exemple, on n’a pas toujours une tache de sang pour procéder aux analyses. Celles qu’on avait dans le dossier de Mme Potvin provenaient de la victime et du suspect.

Ainsi, les taches de sang retrouvées en différents endroits sur la ceinture dont la boucle était cassée proviennent bien de Marc-André Grenon, tout comme celle sur la boîte de condoms déchirée. Mais lorsqu’est venu le temps d’analyser les écouvillons (gros coton-tige comme un Q Tip) prélevés sur la victime, l’ADN masculin était mélangé avec celui de la victime. Dans un tel cas, a expliqué la scientifique, on dispose aujourd’hui de logiciels qui permettent de donner un poids aux échantillons afin d’établir une probabilité.

Le policier a trouvé une boîte de condoms ouverte près du lit de la victime avec une tache de sang. (Sûre/Courtoisie)

La tache ronde que l'on voit est bien du sang. On a retrouvé l'ADN de Marc-André Grenon près de la boucle brisée. (Sûreté du Québec/Courtoisie)

Ainsi, les deux écouvillons provenant de la bouche de Guylaine Potvin contenaient évidemment beaucoup de son ADN, mais aussi celui d’un homme pour lequel on a estimé qu’il était 267 millions de fois plus probable qu’il provienne de Marc-André Grenon plutôt que d’un autre.

Pour les échantillons provenant des ongles de la main droite et sur la partie du T-shirt provenant du sein gauche, ça grimpe à «des centaines de milliards». Il n’a pas été possible d’évaluer le poids pour les écouvillons provenant de la vulve, du vagin et du sein gauche, mais Mme Paquet conclut tout de même que les données «supportent l’inclusion de l’ADN de l’accusé».

Pas de trace de sperme

Par ailleurs, les analyses effectuées en 2000 n’ont pas permis de trouver des traces de sperme, ce qui ne veut cependant pas dire qu’il n’y en avait pas, et à l’époque, le biologiste Vahé Sarafian a noté la présence de salive sur le sein gauche (qui avait une profonde trace de morsure) et aussi sur le t-shirt, la où était le sein. En fait, il a estimé que la morsure au sein avait été faite par-dessus le gilet.

Toutefois, a précisé la spécialiste, on ne peut plus dire aujourd’hui avec certitude qu’il s’agissait de salive, car on sait maintenant que l’amylase, l’enzyme digestif qu’on retrouve en grande quantité dans la salive, se trouve aussi dans d’autres liquides corporels, notamment la sueur. «Il y avait donc de l’amylase, mais en 2024, on ne peut plus dire que c’est de la salive.»

Caroline Paquet sera de retour devant le tribunal jeudi matin pour répondre aux questions de la défense. Une fois son témoignage terminé, la Couronne devrait déclarer sa preuve close et laisser la place à la défense.