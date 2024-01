Une poursuite policière permet d’arrêter des voleurs de VUS cachés au mont Orford

Les patrouilleurs de la Régie de police Memphrémagog (RPM) surveillaient déjà de façon plus pointue cette voiture de marque Toyota d’un citoyen d’Omerville puisqu’elle était ciblée par les voleurs. «Le propriétaire du véhicule a pris des mesures supplémentaires pour éviter le vol en installant entre autres une barre de volant pour décourager les éventuels voleurs», relate l’organisation policière dans un communiqué de presse.

Vers 4 h 15 mercredi matin, un policier qui se trouvait à proximité a remarqué un véhicule suspect de marque Audi, ce «qui lui semblait étrange pour le secteur».

«Au même moment, le véhicule Highlander sous surveillance recule de la cour de son propriétaire et prend la fuite. L’agent s’est immédiatement mis en poursuite du véhicule qui s’est mis à rouler à toute allure en direction du centre-ville de Magog», poursuit Carl Pépin.

Les patrouilleurs ont tenté d’intercepter le véhicule avec un tapis clouté, à la hauteur du chemin des Pères. Le conducteur a réussi à l’éviter. Les voleurs se sont dirigés vers le stationnement du mont Orford et ont pris la fuite à pied.

«Les pistes de ski ayant été fraichement damées, les policiers ont suivi les traces des fuyards dans la neige et ont mis à contribution les motoneiges du centre de ski pour finalement localiser les deux individus qui se dissimulaient dans des trous faits dans la neige. Les deux individus de la région de Montréal étaient âgés de 17 ans», relate Carl Pépin.

La Sûreté du Québec, mis à contribution puisque le véhicule risquait de s’engager sur l’autoroute 10, a pour sa part intercepté le conducteur de l’Audi sur l’autoroute 10.

Vols fréquents

Selon la RPM, les vols de voiture constituent «un fléau» ces temps-ci au Québec. Les Toyota Highlander, Toyota Rav 4, Honda CRV, Acura RDX MDX, et Jeep Wrangler sont prisés par les voleurs qui exportent leur butin dans d’autres pays.

En 2022, la RPM a retrouvé 10 des 16 voitures qui ont été déclarées volées. En 2023, 20 automobiles ont été volées et seulement 7 ont été retrouvés. Et depuis 2024, déjà 11 voitures ont été la cible de voleurs et quatre ont été retrouvées.