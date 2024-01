«Je me sentais comme dans un film d’horreur», témoigne une victime de Raphaël Bélisle

Visiblement stressé, Bélisle a agité la jambe droite et a fixé vers l’avant tout au long du premier avant-midi de son procès. Un paravent a été demandé par la jeune victime pour qu’elle ne croise pas le regard du jeune homme accusé d’attouchements de nature sexuelle et d’agressions sexuelles sur trois jeunes filles de moins de 16 ans.

La jeune femme dont l’identité est frappée d’une ordonnance de non-publication a expliqué qu’elle était couchée sur le toit d’un chalet avec des amis et l’accusé à l’occasion d’un camp scout. Alors que ses amis discutaient d’histoires d’épouvantes, l’accusé aurait proposé à la jeune femme apeurée de discuter d’autre chose. Sur le coup, elle n’a pas été dérangée lorsque Bélisle s’est installé à côté d’elle.

«[Bélisle] m’a prise sur le côté de mon épaule et me parlait face à face, a-t-elle raconté. On s’est mis à parler de mon travail durant l’été. Ensuite, c’était le couvre-feu. Je ne me sentais pas à l’aise de m’endormir face à face avec lui, je me suis retournée. Il m’a rapprochée de lui.»

«Ses mains étaient sur mon ventre, a-t-elle continué. Je sentais que j’étais collée à son corps, mais je ne sens pas toutes les parties de son corps. Je ne comprenais pas ce qui se passait, je n’ai pas réagi.»

Par la suite, l’adolescente a fermé les yeux pour dormir. «Il m’a demandé si je dormais et je ne voulais pas répondre. J’ai laissé mes yeux fermés. Il m’a donné un bisou sur le front. Je voulais partir, je me demandais ce qui se passait. Je me suis tassée, il m’a repris et a mis ses jambes sur les miennes. J’ai ensuite passé un bon moment à me questionner», a relaté la première victime à témoigner, mercredi.

«Je me sentais comme dans un film d’horreur, a-t-elle continué. J’étais sous le choc. […] J’étais un peu dégoûtée. Je ne comprenais pas. J’avais un bon lien avec lui, c’était un ami. Je ne voyais pas pourquoi il me donnait un bisou sur le front.»

Au matin, les jambes de l’accusé étaient encore sur ceux de la victime. «Quand je me suis réveillée, on ne s’est pas vraiment parlé. À ce moment, je n’avais aucune idée si c’était normal ou pas.»

En contre-interrogatoire, la jeune femme a indiqué qu’elle s’était éloignée de son amie, l’autre plaignante au dossier. Les deux jeunes femmes se parlent encore. Elles n’ont pas parlé des faits de la cause, mais ont relaté qu’elles étaient stressées en vue du procès.

Elle ne se rappelle pas de plusieurs détails. La victime n’a pas pu dire si une ou deux jambes de l’accusé étaient placées sur elle, comment les matelas se sont collés au cours de la nuit, avec quoi elle était abriée et de la disposition du toit où elle était couchée.

Nuit suivante

La nuit suivante, la victime souhaitait dormir avec une amie dans un dortoir. Des animateurs, des aides-animateurs et des enfants étaient présents. «Il y avait assez de lits pour tout le monde. Il y avait même des lits vides», se rappelle la jeune femme.

«C’est un endroit qui me faisait quand même peur, je voulais dormir avec elle. On parlait, on riait, Raphaël nous a demandé d’aller à l’étage du bas pour ne pas réveiller les jeunes.»

Alors qu’elle dormait avec son amie, Raphaël serait arrivé avec son matelas. «Tout au long de la nuit, nous étions très près. J’ai senti sa main sur mon bras toute la nuit», a-t-elle déclaré.

Elle se sentait importante et unique aux yeux de l’accusé. «Il dansait avec moi. Il me montrait qu’il aimait faire ça avec moi», cite-t-elle en exemple.

La jeune femme se serait également assise sur l’accusé le temps d’une photo de quelques secondes. Elle reconnait aussi avoir pu solliciter des câlins à l’accusé, par exemple.

Après les faits allégués, la victime a également demandé à l’accusé «Je pensais que c’était normal et que c’était de ma faute. Après ce qui s’est passé, je voulais juste garder ma relation avec Raphaël», dit la jeune femme.

Enquête policière

De retour à la maison, l’adolescente a parlé de la situation à deux amis afin de savoir si ce qu’elle avait vécu était normal. Ceux-ci décident d’avertir le père de la jeune femme. Lui, il en parle avec sa fille. Après sa discussion, il a décidé d’appeler la police le 26 août.

Le 30 août 2022, l’enquête est confiée à l’enquêteuse Christina Jacques. Cette dernière rencontre la première victime dans le cadre d’une entrevue vidéo. «Au cours de cette entrevue, elle me dit qu’elle a aussi vu Bélisle dormir collée avec son amie», a-t-elle relaté devant le tribunal.

L’enquêteuse rencontre donc l’amie de la première victime. Bélisle est arrêté le 6 septembre pour des contacts sexuels. «J’ai l’information à ce moment qu’il est animateur scout, très impliqué dans le mouvement. Il est aussi enseignant à l’école primaire et famille d’accueil pour la DPJ», dit celle qui a demandé de concocter un communiqué de presse pour identifier d’éventuelles victimes.

Le surlendemain, une autre victime se déclare. Elle est rencontrée quelques jours plus tard par les policiers.

La cause se poursuivra cet après-midi.