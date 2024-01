Hockey junior: les joueurs soupçonnés d’agression sexuelle plaideront non coupable

Alex Formenton, qui joue sur la scène internationale, s’est livré dimanche à la police à London, en Ontario. Son avocat a confirmé qu’il avait été inculpé dans le cadre de cette affaire et a déclaré que le joueur plaiderait non coupable.

Par l’intermédiaire de leurs propres représentants légaux, les quatre autres joueurs affirment qu’ils entendent également plaider non coupable.

Mercredi matin, on ignorait si l’attaquant des Flames de Calgary Dillon Dube, le gardien des Flyers de Philadelphie Carter Hart, l’attaquant des Devils du New Jersey Michael McLeod et le défenseur Cal Foote avaient pris des dispositions pour se rendre et faire face aux accusations d’agression sexuelle.

Les joueurs accusés ont tous été autorisés à prendre un congé pour une durée indéterminée de leur club professionnel.

Le journal Globe and Mail, citant deux sources anonymes, a rapporté mercredi dernier que les accusations étaient liées à une agression sexuelle de groupe présumée contre une femme dans une chambre d’hôtel à London, en juin 2018. L’incident se serait produit à la suite d’un gala de Hockey Canada au cours duquel les joueurs ont été honorés pour leur victoire au tournoi mondial junior de cette année−là.

Une femme identifiée comme E.M. dans des documents judiciaires a intenté une poursuite de 3,55 millions de dollars au printemps 2022, qui a rapidement été réglée à l’amiable par Hockey Canada.

Des révélations ultérieures selon lesquelles l’organisation nationale maintenait un fonds puisant dans les frais de hockey mineur pour payer les responsabilités non assurées, y compris les poursuites liées aux agressions sexuelles, ont déclenché une réaction sans précédent contre l’organisme directeur du sport.

Aucune des allégations n’a encore été prouvée devant les tribunaux.