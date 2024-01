Toujours aucune accusation de meurtre ou d’homicide contre Steeve Gilbert

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales au dossier, Me Louis Fouquet, explique que Gilbert était de retour devant la juge Claire Desgens de la Cour du Québec pour faire le point, lui qui a comparu en fin de semaine pour l’agression armée d’une autre victime. En attendant, la Couronne s’est opposée à la remise en liberté de l’individu aux nombreux antécédents criminels.

«Vu son passé criminel, on avait des craintes qu’il puisse récidiver ou être un danger pour les différents témoins et victimes au dossier, explique Me Fouquet en mêlée de presse. Il a différents antécédents criminels, notamment en matière d’introduction par effraction. Il sortait tout juste du pénitencier [au moment de son arrestation].»

Me Fouquet ne peut pas expliquer pourquoi le ministère public n’a pas porté d’autres accusations contre l’individu de 44 ans. «La décision reste à venir», affirme-t-il. D’autres accusations pourraient cependant être portées dans les prochaines semaines.

Actuellement représenté par Me Karine Poliquin, Gilbert pourrait devoir changer d’avocat dans les prochaines semaines. Son associé et elle «auraient pu représenter une victime et un témoin au dossier. On va faire le point là-dessus et peut-être qu’il y aura un nouvel avocat au dossier. Ça reste à voir. Normalement, l’avocat de l’accusé ne devraient pas avoir déjà représenté quelconque témoin ou victime au cours du procès», indique l’avocat de la Couronne.

D’ailleurs, durant l’audience, Gilbert semblait plutôt confus. Il a coupé quelques fois la parole à la juge et a mentionné qu’il ne connaissait pas les huit personnes avec qui il ne peut pas communiquer.

Le dossier de Gilbert reviendra le 12 février au palais de justice de Sherbrooke.