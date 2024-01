L’ADN se trouvait sous les ongles de la victime

En avant-midi, les 14 jurés ont eu un cours 101 de génétique par la spécialiste en biologie judiciaire Valérie Clermont Beaudoin, qui a eu pour tâche d’interpréter les résultats donnés après que l’échantillon d’ADN retrouvé sur la scène du meurtre de Guylaine Potvin ait été comparé à la banque d’échantillons d’ADN masculin de pYste.

(Sûreté du Québec)

On remarque que dans pYste tout comme patronYme, la 25e lettre de l’alphabet, «y», est en majuscule. C’est le secret de ce projet de police scientifique qui repose sur la particularité des mâles qui partagent un chromosome unique de père en fils.

(Sûreté du Québec)

L’humain possède 46 chromosomes contenus sur 23 paires. La 23e, celle qui détermine le sexe, est composée de chromosomes X et Y. Les femmes ont deux chromosomes X, l’un donné par le père et l’autre par la mère, et les garçons un X et un Y. On aura compris que le Y ne peut venir que du père et que c’est donc lui qui détermine le sexe du bébé.

Puisque la femme possède deux chromosomes X, lors de la conception, elle peut donner le X venu de son père ou le X venu de sa mère. Mais le père, lui, ne peut donner que le Y obtenu de son père à son fils, faisant en sorte que le Y se transmet directement de père en fils de génération en génération. Et puisque le nom de famille (patronyme) se transmet habituellement (du moins historiquement) par le père, il est facile d’associer un chromosome Y à un nom de famille.

«La chaîne peut être brisée s’il y a don de sperme, une infidélité, une adoption, ou si on donne le nom de la mère au lieu de celui du père.» — Valérie Clermont Beaudoin

Partant de ce principe, Mme Clermont Beaudoin a soumis l’ADN à la banque pYste qui contient 138 000 profils Y provenant des milliers d’hommes qui ont envoyé leur ADN à des sites de généalogie.

La biologiste judiciaire, Valérie Clermont Beaudoin (Sophie Lavoie/Le Quotidien)

On compare les allèles de chacune des 23 paires de chromosomes et une correspondance parfaite donnerait un résultat de 98. Lors de sa recherche, Valérie Clermont Beaudoin a trouvé 8334 correspondances dont 384 avaient plus de 65, puis a éliminé tous ceux qui ont obtenu un score inférieur à 80. Deux noms de famille sont ressortis du lot: Verdusco, qui a pointé à 80,5 et Grenon qui a obtenu 94/98. En fait, sur les 23 sites de comparaisons sur l’ADN recueilli, il en manquait deux qui étaient absents de l’échantillon. Mais sur les 21 comparés, il n’y a eu aucune différence. Le match était parfait: 21/21.

On voit que les 21 sites de comparaison des allèles (branche des chromosomes), correspondent parfaitement avec le patronyme Grenon. (Sûreté du Québec)

À ce moment, affirme l’experte, elle ne savait pas que Grenon était déjà un nom de famille d’intérêt pour les enquêteurs. La recherche se fait à l’aveugle.

Le témoignage de Mme Clermont Beaudoin se poursuit avec le contre-interrogatoire de la défense, mené par Me Vanessa Pharand.

Plus de détails à venir.