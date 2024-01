Des trésors dans les décombres de l’incendie du centre-ville

Sept jours après l’imposant incendie qui a ravagé une bâtisse de la rue Wellington Sud, l’odeur de fumée est toujours bien présente sur la rue fraîchement rénovée du centre-ville. Pour cause, les camions se relaient afin de disposer des vestiges de l’édifice centenaire. Parmi les milliers d’objets calcinés, Sébastien Manseau est bien attentif. Portant un casque blanc, des bottes à cap d’acier et des gants de construction, l’homme d’affaires cherche des objets qui auraient pu appartenir à ses locataires.

En venant rejoindre La Tribune de l’autre côté de la rue, M. Manseau porte une toile. «Elle était dans mon bureau, lance-t-il. Elle est maganée, mais c’est quand même symbolique de l’avoir retrouvée.»

«On garde l’œil ouvert pour trouver toutes sortes de choses, explique-t-il. Il y a des sacoches avec de l’argent, des outils. Il y a aussi des choses qui serviront à prouver aux assurances ce qui était là. Mais c’est surtout pour retrouver des objets qui appartiennent aux gens et qui leur feront plaisir de retrouver.»

Sébastien Manseau a extirpé une toile signée par Nancy Lavoie des décombres. (Tommy Brochu/La Tribune)

L’ancien pompier estime que 80 % des objets ont été épargnés par les flammes. Cependant, la pelle mécanique a brisé plusieurs articles. «Le panneau d’alarme qui était à l’entrée sur la rue Wellington s’est retrouvé dans mon bureau complètement à l’arrière du bâtiment. La soupe a été brassée pas mal durant l’incendie», décrit le président de Gest-Immo.

La carcasse de la moto de Sébastien Manseau a été retrouvée, tout comme la voiture incendiée d’une employée. «D’autres souvenirs ne sont pas remplaçables», dit celui qui vit son deuil en passant les décombres au peigne fin.

Dans ses fouilles, M. Manseau tente aussi de retrouver des disques durs où sont stockées les images des caméras de surveillance. Il ne croit pas beaucoup en ses chances de les retrouver. «Mais si on ne l’essaie pas, c’est sûr que ce sera perdu. On a eu un petit regain, on a vu un petit bidule en plastique avec la même forme. Finalement, c’était un article de plomberie», s’attriste-t-il, ajoutant que les images n’étaient pas dans un nuage informatique.

Quant à la cause de l’incendie, l’ancien pompier croit «que ce sera très dur» de la trouver. «À moins que quelqu’un arrive avec une vidéo ou qu’il avoue quelque chose, ce sera difficile. Il y a une différence entre une intervention humaine accidentelle et une activité criminelle. Il y a plein de possibilités : on a des gens qui venaient récupérer des canettes dans les bacs, des gens qui fumaient à l’extérieur et il y avait des entrées de gaz. Les scénarios sont immenses. En enquête-incendie, c’est un processus d’élimination pour tendre vers la cause la plus probable», dit celui qui se considère comme bien informé par la Ville.

Solidarité

Sébastien Manseau se réconforte avec la solidarité démontrée par les Sherbrookois. «On a eu de l’aide de partout, se réjouit-il. On s’organise du mieux qu’on peut. On s’est d’abord occupé des locataires pour qu’ils se trouvent une place et qu’ils soient en sécurité. La Ville a fait un travail extraordinaire, tout comme les services sociaux et l’Office municipal d’habitation.»

«Au bureau, c’est un peu compliqué, poursuit-il. On n’a toujours pas de ligne téléphonique : Bell ne semble pas être capable de transférer notre ligne depuis une semaine. On a acheté de l’équipement et nous sommes opérationnels.»

L'incendie de la rue Wellington Sud avait également endommagé le bar Le Liverpool et le Café Bla-Bla. (Maxime Picard/La Tribune)

Le déménagement n’a pas été long vers le 9, rue Wellington Sud, où le promoteur Philippe Dusseault a temporairement prêté des locaux à Gest-Immo. «Il restait trois ordinateurs portables qu’on avait dans nos véhicules ou qui étaient détenus par des gens en télétravail», mentionne celui qui remercie la Chambre de commerce de Sherbrooke et les entreprises qui ont offert leur aide.

Les décombres seront ramassés jusqu’à vendredi et M. Manseau compte bien continuer sa besogne. Pendant ce temps, il tentera aussi de relocaliser son entreprise de façon permanente à un autre endroit.