Un septuagénaire manque à l’appel à Sherbrooke

Il a été vu la dernière fois hier vers 16h circulant sur Belvédère en direction sud. Avisé de sa disparition, le SPS a effectué plusieurs démarches de recherches.

L’homme conduit une Hyundai Elantra 2015 blanche immatriculée Z64 HDE.

Sa famille s’inquiète pour sa sécurité puisque M. Turcotte a de graves problèmes de santé.

M. Turcotte a les cheveux blancs et mesure 5 pieds et six pouces. Lors de sa disparition, il portait des jeans, une chemise avec des palmiers ainsi qu’un manteau d’hiver bleu marine.

Quiconque ayant des renseignements pouvant aider à identifier cette personne peut communiquer avec le SPS au 819 821-5544 ou 819 821-5555.